Il Coni sceglie la continuità. Capecchi resta presidente

PISTOIA Dopo la sua entrata in corsa nel precedente – e decisamente – sfortunato mandato quadriennale del Coni provinciale con ben tre differenti guide, adesso il percorso del delegato provinciale del Comitato Olimpico Nazionale può davvero prendere il via: Andrea Capecchi, docente nelle scuole della Valdinievole e da decenni allenatore di basket, sarà la guida del Coni a Pistoia fino al 2028. La decisione è stata presa dall’altrettanto riconfermato presidente regionale Simone Cardullo nei giorni scorsi. Le sfide non mancano per il Comitato che, nel corso degli anni, è sempre stato più svuotato a livello economico per essere da traino nei territori ma, comunque, rappresenta ancora un punto di riferimento fondamentale per le varie federazioni locali e per il rapporto fra sport e scuola. "Diciamo che adesso inizia l’avventura vera – scherza Capecchi – lo scorso anno ero entrato in corsa in una situazione particolare per il comitato provinciale con la necessità di dare una mano: l’ho fatto e, adesso, il lavoro è stato certificato dallo stesso Cardullo anche se ci sarà da attendere l’esito delle elezioni nazionali. Le mansioni sono sempre tante, gli obiettivi da raggiungere lo stesso ma di fronte a questo c’è la fase storica di dover fare i conti con chi, poi, porta avanti interessi ed economia. Per quanto ci riguarda, c’è da seguire la formazione a tecnici e dirigenti che è fondamentale. Il prossimo 19 maggio, inoltre, ci sarà una riunione plenaria a Roma con tutti i delegati provinciali: sarà una occasione di confronto e di crescita per conoscere meglio le esperienze che vengono portati avanti altrove". Al suo fianco continuerà ad avere i fiduciari delle varie discipline sportive e attività assieme alla coordinatrice tecnica che è riconfermata, ovvero Letizia Innocenti: l’ultimo mandato, con l’avvicendamento di tre delegati in quattro anni, ha fatto perdere indubbiamente tempo e obiettivi da raggiungere. "Posso contare su una figura davvero in gamba – aggiunge Andrea Capecchi – insegnante di scienze motorie, che collabora con la Figc per i progetti nelle scuole oltre ad allenare a Capostrada. Per quanto mi riguarda cercherò, nei limiti del possibile, di portare qualche volenteroso a darci una mano per far crescere ancora la nostra attività, proseguire il lavoro con la Consulta comunale dello Sport. Posso annunciare che il 14 e 15 giugno, al parco Orzali di Monsummano, in occasione della rassegna ’Sportiva’ si terrà la festa regionale dello sport assegnata alla nostra provincia". Saverio Melegari