Il concorso "Don Aldemiro Cinotti" aspetta poeti e narratori

"Per molti la conoscenza di Santonuovo è legata all’esistenza di un caratteristico Lago che ha come cornice un folto bosco dove predominano le piante del Pino e della Querce. In antico è stata “campo di battaglie“, soprattutto fra le avverse fazioni dei Bianchi e dei Neri, di Pistoia. Nell’anno 1301 Carlo di Valois, fratello di Filippo, Re di Francia, arriva nella pianura pistoiese e va ad accamparsi al Santonuovo...". E’ un breve brano che il vescovo Ricci scrive nella prefazione di un libro ormai introvabile e del quale sarebbe di assoluto interesse la ristampa. Fu scritto da don Aldemiro Cinotti che fu priore di Santonuovo per oltre 70 anni. Si intitola "San Germano al Santonuovo. Piccola storia di un piccolo paese". In copertina c’è un disegno di Mauro Colligiani che ritrae la facciata della chiesa e la data è il 1985. L’opera del priore è un compendio di notizie storiche in cui si spiega anche l’origine del nome del paese di Santonuovo: perchè il vescovo Ricci volle intitolare la chiesa a San Germano Vescovo di Auxerre, che il popolo non conosceva e da qui il modo di dire "andiamo al Santo Nuovo".

Tutto questo per introdurre l’VIII edizione del concorso di poesia che a Don Aldemiro Cinotti, priore di campagna dalla sterminata cultura, è intitolato. C’è tempo fino al 10 giugno 2023 per partecipare. Il concorso quest’anno si presenta con una importante novità, le sezioni saranno tre: poesia, narrativa e poesia junior. Mentre la poesia è a tema libero, la narrativa invita gli autori a concentrarsi sul tema suggerito dal Don Cinotti e che quest’anno è "L’appuntamento". La sezione riservata ai bambini è invece riservata alle classi quarta e quinta della scuola primaria “Fabrizio de André“ del Santonuovo. Il bando è consultabile sulla pagina Facebook del concorso, che ha il patrocinio del Comune di Quarrata. Per ulteriori informazioni: 337.695741 dalle 18 alle 20, oppure: [email protected]

Al Don Cinotti, animato dall’entusiasmo di Giovanna Maraviglia, Alessia Tasselli, Grazia Gori e Barbara Pratesi, sono da sempre collegate iniziative benefiche: ci saranno una cena e una lotteria per sostenere Margherita Silenziosa e la Via dei Colori.

lucia agati