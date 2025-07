Il Comune incontra i cittadini

Il Comune di San Marcello Piteglio incontra la cittadinanza: oggi, mercoledì 2 luglio, è la volta del paese di Gavinana, recentemente interessato da una serie di importanti lavori, alcuni dei quali conclusi proprio negli ultimi giorni e per i quali, nel corso dell’assemblea pubblica, l’amministrazione fornirà spiegazioni e dettagli. "L’incontro si terrà alle ore 21 nei locali delle vecchie scuole, attualmente sede della Pubblica Assistenza, – si legge nella convocazione del sindaco Luca Marmo, nella foto con la presidente Sandra Romagnani –. L’iniziativa si inserisce nel programma della presidenza del consiglio comunale, che prevede di realizzare almeno un’assemblea per frazione, durante il mandato. Nei tre anni trascorsi sono già stati realizzati numerosi incontri in diverse località del territorio, e altri sono in programma nel prossimo futuro. Gavinana è stata — ed è tuttora — oggetto di numerosi interventi e investimenti da parte del Comune, che verranno illustrati nel dettaglio durante la serata: dalla metanizzazione a cura di Toscana Energia, i cui lavori si sono conclusi nei giorni scorsi, al Museo Ferrucciano, fino al progetto di riqualificazione del campo sportivo “La Ramoscina“. Tutti argomenti affrontati anche nelle scorse sedute del consiglio comunale, oltre a tutte le questioni che i cittadini vorranno sottoporre agli amministratori". L’appuntamento è quindi, questa sera mercoledì 2 luglio, con gli amministratori comunali che risponderanno alle domande degli intervenuti. Andrea Nannini