Il Club Mazzoni sorride. Vigili del fuoco in testa

Dopo le ultime stagioni non particolarmente brillanti, finalmente è tornato a rifulgere il Club Mazzoni, la dicitura che da qualche stagione per motivi organizzativi il gruppo sportivo dei Vigili del fuoco di Pistoia utilizza. Le prime squadre, maschile e femminile, del sodalizio, che festeggerà i 64 anni di vita quest’anno (una delle società pallavolistiche più antiche della Toscana), stanno andando bene e appassionando i tifosi: a prescindere dai risultati finali di D uomini e Seconda Divisione donne appunto, attualmente al primo posto assieme a San Miniato e al terzo, dietro al Versilia Pietrasanta Volley e all’Aglianese, delle rispettive classifiche Fipav. È tornato entusiasmo nell’ambiente, dalle fattive collaborazioni con il Pistoia Volley La Fenice e il Blu Volley Quarrata per il femminile, al progetto di ricostituire un valido settore giovanile maschile, un tempo vanto cittadino.

Fanno parte della compagine uomini, guidata da Gabriele Fattorini assieme al direttore tecnico Massimo Parigi e alla seconda allenatrice Michela Cinotti (dirigente accompagnatrice Agnese Niccolai), i palleggiatori Gianmarco Mori, Gabriele Ciomei e Roberto Ceravolo, l’opposto Lorenzo Borghi, le bande Matteo Zodi, Gabriele Gori, Cosimo Borghi, Lorenzo Bonifazi e Matteo Bertacco, i centrali Espedito Marinaro, Lorenzo Panconi, Mirco Giannini e Alberto Fiorentino, i liberi Giacomo Murgia e Giuseppe Licata.

Nell’équipe femminile, diretta da Piero Fattorini, il padre di Gabriele, troviamo le alzatrici Giulia Innocenti e Costanza Tredici, le opposte Ginevra Scartabelli e Bianca Serpieri, le bande Francesca Cecchi, Margherita Gori e Giorgia Baldesi, le centrali Rachele Settimi, Ginevra Dami e Vittoria Carobbi, il libero Siria Fedi. Di tanto in tanto, quando occorre un po’ di esperienza in più, si aggregano alla squadra l’alzatrice Alessandra Iozzelli, la banda Rachele Martini e la centrale Agnese Niccolai, che smette le vesti di dirigente del maschile e va a dare una mano alle atlete in campo. "Abbiamo tanti bei progetti, che vogliamo concretizzare – chiosa Massimo Parigi, allenatore a più riprese delle prime squadre dei pompieri –. C’è tanta voglia di fare bene lo sport che amiamo: il volley".

Gianluca Barni