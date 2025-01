Il centrodestra attacca: "Città fuori controllo"

"Gli atti vandalici in pineta sono parte di un’escalation che ha raggiunto una gravità senza precedenti". Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia esprimono forte preoccupazione per quanto accaduto nel parco termale e lanciano una proposta al sindaco Claudio Del Rosso per risolvere la situazione. "Onestà intellettuale – proseguono le forze del centrodestra - impone di premettere che i problemi di decoro e sicurezza a Montecatini come altrove non nascono oggi, ma la situazione è diventata grave da almeno un decennio. Ora però la città è completamente fuori controllo. Del Rosso in campagna elettorale aveva promesso assunzioni di vigili, tolleranza zero, più forze dell’ordine, creazione del dirigente delegato alla sicurezza. Morale della favola: le telecamere per la videosorveglianza anche in pineta sono quelle ottenute dal lavoro della giunta Baroncini. L’organico del commissariato sarà aumentato grazie al governo Meloni che ha finalmente ricominciato ad investire nell’assunzione di agenti, e il sindaco ha promesso l’assunzione di altri vigili, iniziativa che ovviamente ci vede favorevoli". I tre partiti vogliono "essere ancora propositivi e aiutare, non tanto questa giunta che non ne sta indovinando una, quanto la città". Il centrodestra ricorda che "la pineta è un gioiello e rappresenterebbe un prodotto turistico anche attrattivo. Per questo durante l’ultimo anno della giunta di centrodestra con l’ex sindaco Luca Baroncini, l’allora assessore Alessandra Bartolozzi stava lavorando ad un progetto di valorizzazione del parco. È opportuno riprendere quel lavoro, ampliandolo in maniera da prevedere investimenti comunali attraverso interventi di rinnovamento arboreo, percorsi per sportivi e giochi anche inclusivi per bambini, una migliore illuminazione come già prevista nel bilancio del Comune, l’installazione di videosorveglianza, oltre ad una recinzione che consenta di chiudere il parco nelle ore notturne".