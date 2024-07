Il caro carburante. Prezzi in lieve discesa. Quota due euro lontana. La mappa del risparmio

Alla vigilia del grosso delle partenze per le vacanze la benzina registra un calo rispetto a due mesi fa: sui 61 distributori in provincia di Pistoia registrati in un raggio di dieci chilometri dal centro, sono 56 quelli che vendono il self sotto 1,90 al litro mentre erano 47 il primo di giugno scorso. Nulla di cui entusiasmarsi, dato che i prezzi sono ancora relativamente alti e purtroppo lontani dai livelli di fine 2023 quando la maggior parte delle pompe si collocava sotto quota 1,80 per la self, ma ci si può consolare pensando ad un anno fa quando nel mese di settembre il prezzo veleggiava quasi sempre sopra i due euro. In ogni caso, secondo l’Osservatorio Prezzi del Ministero delle imprese e del made in Italy, nel pistoiese si può anche risparmiare un po’ nei 14 distributori dove la benzina self è al di sotto di 1,80. I prezzi più bassi si trovano tra Quarrata, Bottegone, Valenzatico e comunque la statale fiorentina.

All’Ip Sopeti di Quarrata in via Statale il self è a 1,767 e il gasolio a 1,677, al nuovo distributore Conad di Bottegone il prezzo è 1,768 per il self e 1,658 per il gasolio, alla 2P Carburanti sulla Statale Fiorentina la benzina è a 1,769 e il gasolio a 1,659, ma anche all’Ala di Valenzatico si resta a 1,775 per la benzina e a 1,667 per il gasolio. Sotto la soglia di 1,80 anche l’Eni di via Dalmazia (1,784 la benzina e 1,689 il gasolio), all’Ip sul raccordo autostradale (1,788 benzina e 1,678 gasolio), all’Ip sul raccordo di Pistoia Ovest (1,788 benzina e 1,678 gasolio), al Beyfin sul raccordo per la montagna (1,789 benzina e 1,679 gasolio), al Tamoil del Nespolo (1,795 benzina e 1,699 gasolio), all’Ip di via Antonelli (1,795 benzina e 1,685 gasolio), al Tamoil di Montale in via Garibaldi (1,798 benzina e 1,698 gasolio), al Q8 di via Fermi (1,799 benzina e 1,689 gasolio), ai Q8 di via Toscana e via Dalmazia (1,799 benzina e 1,699 gasolio).

Sei pompe si collocano sul livello di 1,805 per la benzina self: Ip di via Bonellina (gasolio a 1,695), Tamoil di via Tasselli (gasolio a 1,709), Tamoil di via Salvo D’Acquisto (gasolio a 1,709), Eni in via Fermi (gasolio a 1,709), Ip di viale Adua (gasolio a 1,695) e Tamoil di via Fermi (gasolio a 1,709). Salendo leggermente verso l’alto si trova lo Shell di viale Adua (benzina a 1,814 e gasolio a 1,714), l’Aquila di Montale in via IV Novembre (benzina a 1,829 e gasolio a 1,709), l’Ip di via Montalbano a Serravalle (benzina a 1,829 e gasolio a 1,719), l’Aci di Pistoia (benzina a 1,839 e gasolio a 1,709) e il 4 Petroli di Larciano in via Marconi (benzina 1,839 e gasolio a 1,719). I prezzi più alti, sempre registrati dall’Osservatorio Ministeriale ieri, sono in quattro distributori dove si supera l’1,90 per la benzina self: il Re Fuel di viale Auda (1,999 benzina e 1,809 gasolio), il Sommariva di via Montalbano (1,959 benzina e 1,799 gasolio), l’Eni sulla Statale Francesca a Monsummano Terme (1,929 benzina e 1,769 gasolio) e il Tamoil di Pistoia Spedaletto (1,909 benzina e 1,779 gasolio). Altri sette distributori sono vicinissimi a quota 1,90 vendendo il self a 1,899. Restano, nella fascia intermedia, le altre venti pompe che vendono la benzina self tra 1,849 e 1,887.

Giacomo Bini