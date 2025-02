Il Carnevale in piazza. Via ai carri e alle sfilate. Le maschere più belle premiate da La Nazione

Il Carnevale Pistoiese è iniziato come meglio non si poteva. Una giornata splendida ha fatto da cornice al primo corso mascherato e piazza della Resistenza tirata a lucido ha accolto i tantissimi bambini accompagnati dai loro genitori per una domenica all’insegna del divertimento. E’ stata questa la parola d’ordine: divertimento. E non poteva essere un’altra quando si parla del carnevale. Il colpo d’occhio è stato fantastico, centinaia di mascherine colorate a correre e ridere all’interno della piazza con i carri allegorici che con la loro musica rendevano l’atmosfera ancora più magica.

Da questa edizione, infatti, i bambini sono potuti salire su quattro degli otto carri mascherati che hanno sfilato sia all’interno che all’esterno di piazza della Resistenza. E poi coriandoli, stelle filanti, canti e balli con le varie scuole di ballo che si sono alternate sul palco sotto la guida di "Mammolo" per la gioia dei bambini. Protagoniste indiscusse le maschere che hanno spaziato dalle più classiche fino ai personaggi più recenti: fatine, supereroi, pompieri, personaggi di alcune serie televisive, ma soprattutto tanta fantasia nella realizzazione dei costumi.

Riuscire a scegliere le cinque maschere da premiare per il concorso indetto dal nostro giornale che per il secondo anno è accanto al Carnevale Pistoiese, non è stato facile. Erano veramente tante quelle che avrebbero meritato un premio che sicuramente arriverà nei prossimi corsi mascherati. Alla fine le cinque maschere scelte sono state quella di Sofia Carzaniga, arrivata da Milano per trovare degli amici e per venire al Carnevale, con la sua Monnalisa, Giacomo Coco, Guenda e Gloria Coco e Serena Stancampiano tutti mascherati come i personaggi del film Inside Out, Michelagelo Palmieri da Firenze con il suo Pompiere con tanto di automobile ideata dalla mamma e costruita dal babbo per un risultato incredibile, la famiglia dei Draghetti con Chiara Corsinovi, Francesco Baldassarro ed Emma Baldassarro e quella degli Unicorni con Jessica Ferroni, David Fruini e Sofia Fruini.

L’appuntamento per tutti è per domenica 23 febbraio per il secondo corso mascherato del Carnevale Pistoiese.

Maurizio Innocenti