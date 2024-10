Il Carnevale Gotico da Pinocchio. Al Parco di Collodi giochi a premi

Torna la quarta edizione del "Carnevale Gotico: Halloween per bambini" al Parco di Pinocchio a Collodi. Saranno davvero giorni particolari quelli in arrivo al parco dedicato al burattino più famoso del mondo. Il programma dei festeggiamento di Halloween prevede le seguenti date: oggi sabato 26 e domani, domenica di 27 ottobre, e tutti i gioni dal 31 ottobre al 3 novembre 2024. Si inizia con l’evento "Incontri magici da paura, libro e caccia al tesoro", con la scrittrice Irene Giacomelli che sarà ospite del Parco sabato pomeriggio dalle 15. Iniziativa collaterale, sabato e domenica, la presenza di hostess della Panini che omaggeranno i bambini con album e figurine, come quelle dei Peanuts, che riscuotono un notevole successo anche nel pubblico dei grandi.

Nelle giornate del Carnevale Gotico, nel quale sono attesi bambini e adulti in maschera, con coriandoli alla mano, le attività del Parco di Pinocchio saranno arricchite con pentolaccia a premi, percorso dedicato ad Harry Potter, caccia al tesoro, gioco a squadre Il fantasma di mezzanotte, baby dance da paura. In tutte le attività i bambini riceveranno dei premietti che formeranno il bottino di Halloween. Oltre ai giochi ci saranno un laboratorio a tema e il classico laboratorio di Pinocchio. Ci saranno poi le attività del parco: giochi interattivi di Pinocchio, spettacolo dei burattini, esperienze su due giostre dei ’nonni’ del 1950. Si possono poi aggiungere due percorsi avventura e il trucca-bimbi.

Le attività saranno al chiuso in caso di pioggia e sono comunque compresi anche gli ingressi al percorso monumentale di Pinocchio, allo Storico giardino Garzoni e alla Casa delle Farfalle, che sarà aperta fino al 3 novembre.

Il Parco di Pinocchio apre alle 10 e chiude alle 18. Le attività della festa di Halloween iniziano nel pomeriggio dalle 14.30, ma già dalla mattina ci saranno le attrazioni di parco e giardino aperte. Per informazioni è possibile visitare il sito www.pinocchio.it. Sui biglietti comprati online è previsto uno sconto speciale.