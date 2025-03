"Il cantiere procede regolarmente"

La "scuolina" di Campo Tizzoro aveva iniziato a lavorare con i ragazzi cinquant’anni fa. Poi le nuove norme l’hanno fatta diventare rapidamente vecchia e il Comune ha deciso di demolirla ricostruendone, al suo posto, una completamente nuova. "Non potrei mai dimenticare – ricorda Lara per noi – le mie maestre Uliana Susini, Maria Grazia Bettini, Giovanna Orru che si sono sempre prese cura di noi bambini come seconde mamme, ci hanno confortato, brontolato e insegnato tanto, non solo a livello scolastico ma anche a livello umano: ci hanno insegnato il valore dell’amicizia, quanto sia importante aiutare il prossimo senza giudicarlo al primo impatto, ma ad andare oltre le apparenze".

Ora però un colpo di acceleratore verso il futuro. Giacomo Buonomini, vicesindaco e assessore al patrimonio ha commentato: "Il cantiere per la ricostruzione della nuova scuola di Campo Tizzoro procede regolarmente, rispettando sia la programmazione dei lavori sia i tempi previsti dal Pnrr. Attualmente è in corso la fase di realizzazione delle opere in cemento armato: le fondazioni del nuovo edificio e delle strutture portanti in cemento armato (setti, pilastri e travi) del piano terra-seminterrato. Su questi elementi in una seconda fase, sarà realizzato, con struttura interamente in legno, il piano superiore del fabbricato. La costruzione della nuova scuola è un intervento strategico per il territorio che consentirà di ottimizzare gli spazi didattici nel paese e, nel Comune, si concentreranno infatti in un solo plesso le attività delle due strutture scolastiche. L’obiettivo – conclude – è garantire un ambiente moderno e funzionale, in grado di rispondere alle esigenze della didattica del futuro conformi alle più recenti normative antisismiche e di efficienza energetica".

Andrea Nannini