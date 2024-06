L’aggiudicazione è stata ufficializzata pochi giorni fa, lo scorso lunedì. E a questo punto, il cantiere è pronto a partire, con l’obiettivo di terminare l’intera opera fra la fine dell’anno e il primo scorcio del 2025. E’ il punto sullo stato d’avanzamento dell’operazione da circa 118mila euro che riguarda la scuola di Valenzatico e che dovrà portare all’adeguamento antisismico e a rendere più efficiente sul piano energetico l’edificio scolastico della frazione. Si chiude così in via definitiva un’operazione suddivisa in più "step" portata avanti anche con il co-finanziamento di 300mila euro assegnato al Comune ormai tre anni fa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.

Il Comune aveva approvato lo scorso aprile il progetto esecutivo delle opere di rifinitura legate al "blocco B" del cantiere.

"I lavori sono completati per quanto riguarda la parte strutturale di adeguamento sismico – si legge nel documento –, ma il progetto non comprendeva la realizzazione delle opere di finitura necessarie per poter procedere alla riconsegna dei locali". E con l’affidamento definitivo del lavoro, il percorso può passare alle fasi successive.

"Un intervento molto importante, che chiude un cerchio – ha ribadito il sindaco Gabriele Romiti – che ci consentirà finalmente di riportare anche gli alunni della scuola dell’infanzia a Valenzatico, a partire dall’anno scolastico 2025-26".

G.F.