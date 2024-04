Il cammino per i playoff. Estra, non mollare ora

È inutile girarci intorno, le sconfitte contro Pesaro e Brindisi hanno complicato il cammino di Pistoia verso i playoff. L’Estra con una sola vittoria avrebbe staccato matematicamente il pass per la post season, la gara contro Brindisi era quella giusta visto gli altri risultati. Non solo, se i biancorossi avessero vinto entrambe le sfide, tenendo conto dei risultati che si sono stati, avrebbero anche potuto scalare qualche posizione in classifica puntando al quinto posto. Così non è stato e adesso l’Estra a due giornate dalla fine del campionato, per provare ad entrare nella griglia delle prime otto, deve per forza vincere almeno una partita tra Trento e Varese.

Classifica alla mano meglio sarebbe vincere la sfida di domenica contro Trento per mettere subito in banca punti sicuri e pareggiare il conto negli scontri diretti per poi puntare a giocarsi una migliore posizione nell’ultima gara interna contro Varese. Sulla carta tutto fattibile e anche possibile a patto che Pistoia rientri nei binari che fino a qui l’hanno guidata in maniera eccellente. Già perché al di là della forza di Pesaro e Brindisi che hanno giocato e vinto meritatamente, l’Estra ha molto di cui rammaricarsi perché buona parte della colpa è senza dubbio da accreditarsi al modo in cui la squadra ha approcciato e giocato queste due partite.

Pistoia ha il destino nelle proprie mani ma per arrivare a raggiungere un obiettivo che ha il gusto dolce di un bel sogno come ha detto Nicola Brienza: "Tutti devono fare qualcosa di più". Quando si alza l’asticella degli obiettivi occorre anche alzare l’asticella delle prestazioni sia singole che di squadre, se Pistoia vuole entrare nel giro delle grandi deve dimostrare si poterci stare.

Intanto la Legabasket ha definito il calendario dei playoff. I quarti di finale inizieranno sabato 11 e domenica 12 maggio con gara 1 e proseguiranno lunedì 13 e martedì 14 maggio con gara 2, giovedì 16 e venerdì 17 maggio con gara 3, sabato 18 e domenica 19 con l’eventuale gara 4 e lunedì 20 e martedì 21 maggio con l’eventuale gara 5. Le semifinali inizieranno venerdì 24 e sabato 25 maggio con gara 1, domenica 26 e lunedì 27 maggio gara 2, mercoledì 29 e giovedì 30 maggio gara 3, venerdì 31 maggio e sabato 1° giugno eventuale Gara 4 ed eventuale Gara 5 domenica 2 e lunedì 3 giugno. Queste le date delle finali Scudetto: Gara 1 giovedì 6 giugno, Gara 2 sabato 8 giugno, Gara 3 martedì 11 giugno, eventuale Gara 4 giovedì 13 giugno e eventuale gara 5 domenica 16 giugno. Il format delle serie playoff prevede che la squadra con il vantaggio del fattore campo disputi in casa gara 1, gara 2 e l’eventuale gara 5 e in trasferta gara 3 e l’eventuale gara 4.

Maurizio Innocenti