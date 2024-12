Il calendario de La Nazione. I volti del volontariato. Dodici mesi di racconti

Indossano la divisa, oppure no. Ma non è l’abito che racconta la missione: aiutare, donare il proprio tempo per l’altro per il solo piacere di mettersi a disposizione. È dedicato ai nostri tanti, tantissimi angeli che insieme fanno il meraviglioso mondo del volontariato il calendario 2025 proposto anche quest’anno dal nostro gruppo editoriale attraverso le sue testate cartacee – La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno – che sarà consegnato in regalo ai nostri lettori domani, sabato 28 dicembre acquistando una copia del giornale.

Dodici mesi che attraverso le fotografie restituiscono un volto almeno ad una parte di quelle donne e quegli uomini di ogni età impegnati costantemente per l’altro in tutta la nostra provincia. Il racconto 2025 abbraccia una moltitudine di settori, dal sostegno sanitario a quello sociale. Capiterà allora di incrociare gli sguardi dei volontari di Avis Montecatini, di Farmadono, odv nata a Pieve a Nievole per contrastare la povertà sanitaria, della Pubblica Assistenza-Croce d’oro di Ponte Buggianese, della Comunità solidale di Lamporecchio, dell’Associazione Valdinievole per la lotta contro i tumori (Asvalt) e di Quelli con Pescia nel cuore.

Mese dopo mese che si sussegue s’incontrano altri protagonisti di questa bellissima storia, come gli uomini e le donne, i ragazzi e le ragazze della Croce Rossa Italiana sezione Piana Pistoiese, della Misericordia di Quarrata, dell’Associazione Nazionale Vigili del fuoco di Pistoia e infine, sempre per le associazioni pistoiesi, dell’Aisla, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica.

L’omaggio che si compie anche quest’anno attraverso il calendario vuole essere sincero: il volontariato infatti, dalle città ai più piccoli centri, è un sentimento sano e contagioso, che produce effetti positivi insegnando il sacrificio che si trasforma nella bellezza di fare qualcosa per chi vive una situazione di fragilità. È per questo che attraverso questo piccolo dono abbiamo scelto ancora una volta di ringraziarli.

Chi volesse compiere questo viaggio insieme può quindi recarsi nelle edicole sabato 28 dicembre e assicurarsi gratuitamente una copia del calendario 2025, la cui copertina porta la firma di Giancarlo Caligaris, ad esaltare il significato del dono, dell’accoglienza e del sostegno. A voi tutti dunque il miglior auspicio per un 2025 all’insegna della solidarietà e della vicinanza.