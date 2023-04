"II Vangelo secondo Giovanni" di Bartolozzi Presentazione delle otto acqueforti dell’opera

Il Vangelo secondo Giovanni di Flavio Bartolozzi: le otto acqueforti che compongono l’opera, verranno presentate oggi mercoledì 5 aprile, alle ore 17 alla Galleria d’Arte ArtistikaMente che si trova in via di Porta al Borgo numero 18 a Pistoia.

Si tratta di un’ultima e unica presentazione, nei dialoghi di Roberto Agnoletti e Nazario Scelsi per un evento unico in omaggio all’opera che, in futuro, sarà un capitolo delle mostre antologiche dell’artista pistoiese.

"Flavio – si legge nella presentazione dell’evento – traccia, incide, le acqueforti nel 1975 e Mauro Innocenti ne scrive“...la rinascita dell’Arte sacra...come consacramento della vita quotidiana...”. Avrà un forte interesse della critica e si proporrà come messaggio, tra i tanti, che in quegli anni erano parte della rivoluzione culturale in atto. Bartolozzi (foto), da sempre, non è facilmente ascrivibile a schemi o correnti artistiche ma, nella sua vita, ha sempre usato mezzi e tecniche di espressione per rapportarsi con il mondo che lo circonda. Le icone “classicheggianti” – conclude la nota – per rivolgersi a un pubblico ampio, non solo quello degli acculturati, ma della gente che frequenta in fede la Chiesa, il popolo".