I vivaisti pistoiesi e l’acqua. La tutela di un bene prezioso

Se le piante dovessero scomparire dalla Terra, la vita dell’uomo durerebbe poche settimane ed in pochissimo tempo tutte le forme di vita morirebbero. Affinché ciò non accada, abbiamo il dovere di tutelare l’elemento primario che le tiene in vita, ovvero l’acqua. Abbiamo fatto un’indagine tra coloro che delle piante hanno fatto il proprio mestiere: i vivaisti pistoiesi.

Vivai Piante Gieffe è un’azienda specializzata nella coltivazione di piante in vaso e necessita di importanti quantitativi d’acqua per l’irrigazione. Grazie al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Toscana, l’azienda ha potuto realizzare un sistema di raccolta, conservazione e razionalizzazione delle acque attraverso l’aumento della capienza del bacino artificiale utilizzato per raccogliere le acque, un sistema di tubazioni e pompe che migliorano il deflusso dell’acqua piovana e un sistema di drenaggio che recupera le acque in eccesso utilizzate durante l’irrigazione. Infine, l’azienda ha realizzato un sistema di irrigazione a goccia capace di ridurre il consumo di acqua quasi del 50%.

La nostra indagine ci ha condotti inoltre ad un’altra importante azienda pistoiese, ovvero Vannucci Piante. I loro vivai sono pensati per ridurre al minimo l’impatto ambientale e l’uso delle risorse naturali ed i sistemi di irrigazione sono in grado di raccogliere fino al 95% delle acque drenate non assorbite, raccolte in casse di espansione che non solo assicurano all’azienda la totale autonomia idrica, ma riducono i rischi di alluvione. Le aziende che abbiamo citato sono soltanto un piccolo esempio di quanto siano importanti per tutti i vivai da noi analizzati il rispetto per l’ambiente, ma soprattutto per una risorsa fondamentale come l’acqua. Infatti è nell’acqua che ha avuto inizio la vita sulla Terra, per questo ogni essere vivente ne ha bisogno.

L’acqua è molte cose: una necessità vitale, una dimora, un regolatore del clima ed una via di trasporto e per questo va tutelata, altrimenti scomparirebbe la vita. Questa indagine ci ha fatto riflettere sulla nostra responsabilità verso il nostro pianeta, che con amore ci accoglie da millenni e che merita di essere protetto e tutelato. Il futuro è nelle nostre mani, abbiamo compreso quanto l’acqua sia importante e quanto la diamo per scontata. Ci siamo sentiti come le giovani piante di oggi che domani saranno alberi e che per farlo avranno bisogno di persone attente e sensibili, come i professionisti che abbiamo conosciuto durante la nostra indagine.