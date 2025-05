"Un blues per Nick". Concerto per Becattini

Una serata per omaggiare Nick Becattini: l’appuntamento è per il 12 luglio sul paco di piazza del Duomo con ‘Un Blues per Nick’. A un anno esatto dalla sua ultima, intensa esibizione sul palco di Pistoia Blues il festival ha deciso di rendere omaggio allo storico bluesman pistoiese e figura di spicco della scena blues italiana. Cinque formazioni si alterneranno sul palco per un evento unico, ricco di emozioni, radici e grande musica. I T.N.T. Blues Band sono un quintetto pistoiese che esplora il meglio del Chicago Blues, con classici di Muddy Waters, Little Walter, Buddy Guy & Junior Wells. Tennessee Rose Blues Band provengono dalla scena fiorentina e sono una band appassionata e dinamica che propone un set vibrante tra groove e tradizione, omaggiando il sound infuocato della black music. I Mud Machine fondono con originalità blues, soul e R&B anni ‘60. Presenteranno brani tratti dal loro album ‘Tough Times, Muddy Grooves’. Nick Becattini Legacy è un progetto voluto dalla famiglia e dai musicisti di Nick per mantenere viva la sua arte.

Durante la serata verranno suonati brani dall’ultimo album ‘Crazy Legs’ e presentati i suoi libri ‘Catartico Blues’ e ‘Dialoghi con Giulio’. Umberto Porcaro, uno dei più apprezzati bluesman italiani sulla scena internazionale, torna a Pistoia con The Nickettes, trio vocale originariamente voluto da Nick Becattini nel 2009. Ad arricchire la serata, saliranno sul palco tre straordinari artisti: Giancarlo Crea, Dario Lombardo, Sergio Montaleni. Tra gli eventi collaterali dell’edizione numero 44 del Pistoia Blues Festival torna ‘Blues city 2025’: dal blues al jazz, dalla canzone d’autore al folk molte le esibizioni a ingresso gratuito nelle piazze e nelle vie del centro di Pistoia. Il programma prevede venerdì 4 luglio ‘Ab Quartet’, sabato 5 ‘Douroborus - Fondazione Tronci’, mercoledì 9 ‘Hevol Band’, venerdì 11 ‘Napodano’, mercoledì 16 ‘Dos Lobos - Musica para bailar y sonar’, venerdì 18 Alessandro Liberini, mercoledì 23 luglio ‘In Da Roots Project’, mercoledì 30 ‘Fattore rurale’, venerdì 1 agosto ‘La polveriera’ e venerdì 8 agosto ‘Boogie Blues Band’. Dal 21 giugno al 15 luglio, inoltre, nelle Sale Affrescate del Palazzo comunale sarà allestita la mostra ‘Pistoia Blues - Oltre il palco’: attraverso documenti originali, immagini iconiche, memorabili, il pubblico potrà immergersi nell’atmosfera unica del festival, scoprendone i retroscena e i momenti più memorabili. Da segnalare anche il progetto ‘Nuove voci’, che seleziona i suoi protagonisti tra i partecipanti ai Contest Obiettivo Bluesin e Talent Busters, realizzato grazie al sostegno della Fondazione Caript.

co.da.