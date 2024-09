I vincitori del Premio letterario "Don Cinotti"

"Una bellissima occasione perché tutti possono avvicinarsi alla poesia, leggendo e anche scrivendo quello che ci dettano i nostri sentimenti". E’ la sintesi dei tanti commenti a margine della cerimonia di sabato 21 settembre in occasione della nona edizione del Concorso di poesia e narrativa Don Aldemiro Cinotti, per ricordare la sua generosità, la sua saggezza e il suo profondo amore per la cultura. La premiazione si è svolta nella chiesa di San Germano, a Santonuovo, dove l’amato e sapiente parroco per 73 anni ha parlato al cuore di tutti con semplicità. Tra gli invitati oltre al sindaco Gabriele Romiti e a Maria Vittoria Michelacci e Annamaria Turetti assessori del Comune di Quarrata, anche la consigliera regionale Federica Fratoni, il presidente di Mutua Alta Toscana Carlo Spini e Rachele Michelacci vicepresidente di Aism, associazione a cui è stato consegnato un contributo economico. Infatti, sulle orme degli insegnamenti di don Cinotti, il premio di poesia, grazie agli autofinanziamenti e al sostegno di Mutua, si propone anche di svolgere iniziative benefiche.

Più di quattrocento autori tra poeti e narratori provenienti da ogni regione d’Italia, e anche dall’estero, hanno partecipato quest’anno con le loro opere (racconti in prosa e poesie), che sono state vagliate nei mesi scorsi da due giurie.

Una era composta da Andrea Massaini, marketing manager, Ilaria Gargini insegnante, e Maria Vittoria Michelacci, avvocato, l’altra da residenti nella frazione appassionati di letteratura: Alessia Tasselli, Alessandra Gori, Alessandro Miedico, Andrea Cappellini, Aurora Mazzoli, Chiara Mantellassi, Claudia Poggi Banchieri, Cosimo Meli, Daniele Gioffredi, Duccio Gori, Eleonora Agostini, Emanuela Bassetti, Giada Dami, Giovanna Maraviglia, Grazia Gori, Maria Tiziana Cislaghi, Sandra Puccini. A vincere il primo premio per la sezione Poesia è stata Cinzia Manetti di Poggibonsi, con il poema "io amo la vita", premiati per il secondo e il terzo posto "Il pianto di una nuvola" di Nicola Rosafio di Ghedi (Brescia) e "Quattro lettere" di Giancarlo Boldrini di Fucecchio.

Per la narrativa invece è risultato vincitore il racconto breve "Illegal" di Rosella Bottalo di Torino, già vincitrice dell’ottava edizione,che ha confermato così il proprio talento. Come lo scorso anno, anche i bambini delle classi quinte della scuola primaria Fabrizio de Andrè di Santonuovo hanno partecipato con i loro pensieri freschi ed emozionanti alla sezione poesia junior, la cui giuria, composta da Gabriella Tesi, Irene Gori e Maria Burchietti, insegnanti, ha scelto "La felicità", di Ginevra Tabani, della classe 5A, come poesia vincitrice. A tutti i bambini e alle bambine che hanno partecipato è stato consegnato l’attestato a ricordo e un piccolo dono, oltre a materiale scolastico per la scuola primaria di Santonuovo.

Daniela Gori