I talenti di Ely si preparano per il Blues

Cinque "Nuove Voci" per il Pistoia Blues Festival 2025. Torna "Nuove Voci", il progetto ideato da Elisabetta Branchetti, con il fondamentale sostegno della Fondazione Caript, che dà spazio ai giovani talenti della musica d’autore e popolare contemporanea. Questa estate saranno il cantautore Lorenzo Tropeano e la band Drum n’ Jack ad aprire il concerto di un big della canzone (Brunori Sas o Francesco Gabbani) impegnato nella storico festivale pistoiese, giunto alla sua quarantaquattresima edizione. In un contesto culturale sempre più competitivo, "Nuove Voci" si propone quale trampolino di lancio per i giovani musicisti del territorio, offrendo loro percorsi di crescita artistica e professionale attraverso esperienze guidate da esperti del settore. Il progetto seleziona i suoi protagonisti tra i partecipanti ai contest Obiettivo Bluesin e Talent Busters, due realtà che da anni promuovono giovani talenti offrendo visibilità e reali opportunità di sviluppo. Realizzato grazie al supporto della Fondazione Caript, Nuove Voci si inserisce nella più ampia missione della Fondazione di valorizzare il patrimonio artistico del territorio e di investire nelle nuove generazioni.

La selezione degli artisti è curata dall’associazione culturale Blues In, dalle etichette Vrec Music Label e La Clinica Dischi, dal portale Il Popolo del Blues e dal contest Talent Busters. I giovani selezionati saranno accompagnati in un percorso di formazione che affronterà gli aspetti fondamentali della carriera musicale: produzione, promozione, distribuzione e sviluppo professionale. Durante il percorso, i ragazzi avranno l’opportunità di confrontarsi con direttori artistici, musicisti, arrangiatori e manager di etichette e festival, affinando il loro progetto artistico. Lorenzo Tropeano, in arte Perso, classe 2002, ha iniziato l’attività nel 2017 con il duo "NoShoes". Dal 2019, il suo viaggio da solista. È il vincitore della categoria cantautori della XIII edizione di Talent Busters.

Drum n’ Jack affonda le proprie radici nell’amicizia fraterna tra Riccardo Chiaravallo (Drum) e Giacomo Panattoni (Jack), poi affiancati dal produttore e chitarrista Simone Ferroni e dal bassista Armando Marchetti. Con l’inedito "Sembra Impossibile" raggiungono la finale di Sanremo Rock 2023 al Teatro Ariston. Oltre a Nuove Voci, Branchetti è impegnata con la tournée di Talent Busters 13: fra le nuove date, il 22 giugno a Marina di Torre del Lago, il 4 luglio a Pistoia, a Sant’Agostino in festa, e l’11 settembre alla Festa di Chiazzano.

Gianluca Barni