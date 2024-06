I sindaci eletti accolti in prefettura. Sicurezza, immigrazione e sviluppo: "L’importante è fare subito rete"

Il prefetto di Pistoia, Licia Donatella Messina, ha incontrato ieri mattina nel suo ufficio gli undici sindaci neoeletti o confermati della provincia di Pistoia: Gabriele Bacci (Abetone Cutigliano), Luca Benesperi (Agliana), Daniele Bettarini (Buggiano), Fabio Berti (Chiesina Uzzanese), Anna Trassi (Lamporecchio), Marzia Niccoli (Massa e Cozzile), Simona De Caro (Monsummano Terme), Ferdinando Betti (Montale), Claudio Del Rosso (Montecatini Terme), Gilda Diolaiuti (Pieve a Nievole) e Marco Breschi (Sambuca Pistoiese). Volti sorridenti e tutti evidentemente soddisfatti sia gli eletti al primo turno, sia i primi cittadini di Montecatini e Agliana, che hanno ottenuto la vittoria al ballottaggio appena due giorni fa. Ad accoglierli hanno trovato il prefetto Messina, con tutto il suo staff.

"Abbiamo aspettato l’esisto del ballottaggio per riunire insieme tutti i sindaci confermati e neoeletti – ha spiegato il prefetto, rivolgendosi ai giornalisti -. È un momento importante per sottolineare anche materialmente la nostra vicinanza agli amministratori locali. Sono tante, infatti, le materie che condividiamo, dall’ordine e la sicurezza pubblica, alla protezione civile e tutte le istanze del territorio ed è normale per noi, anzi è una consuetudine, fare rete. Gli amministratori sono vicini ai cittadini e noi, anche attraverso loro, vogliamo assicurare, garantire e manifestare la nostra vicinanza e collaborazione".

Il prefetto Messina ha inoltre ricordato i momenti che hanno visto una stretta collaborazione tra la Prefettura e gli enti locali del territorio, in particolare negli ultimi mesi, con la firma dei Patti per la sicurezza, ma anche con i vari tavoli aperti sulla stessa materia.

"Il lavoro con gli enti locali proseguirà come sempre – ha assicurato il prefetto -, ci sono dei tavoli istituzionali, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Consiglio territoriale per l’immigrazione, che sono i consessi al momento più importanti, che vengono presieduti dal prefetto o che comunque vengono curati dalla Prefettura. Poi ci sono tavoli su qualsiasi tema emergente, che sono sempre disponibili".

Infine, il prefetto Messina ha voluto ribadire la vicinanza dell’organo periferico dell’Amministrazione statale ai territori comunali.

"Noi vogliamo essere vicini al territorio – ha concluso il prefetto – e lo vogliamo fare anche attraverso gli amministratori locali".

Patrizio Ceccarelli