I risultati di Quarrata, Agliana e Bottegone

Risultati che non fanno male. Dopo aver battuto Bottegone e perso contro gli Herons Montecatini, il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata ha superato 94-67 l’Under 19 Eccellenza del Pistoia Basket Academy; l’Endiasfalti Agliana è stata dapprima sconfitta 79-61 al Pala Capitini di Agliana dall’Use Empoli e poi ha vinto 73-59 con Vaiano; infine, Bottegone si è imposto 69-35 sui Lions Montemurlo. Protagonista di una prestazione di livello contro gli Herons, formazione che nella scorsa stagione ha sfiorato il salto in serie A2, Quarrata non ha fatto faville al cospetto dei giovani biancorossi. "È stata una gara un po’ a intermittenza, meno brillante delle precedenti e dei nostri standard di allenamento – il commento di coach Alberto Tonfoni –. Contro una Under 19 arcigna, solida, abbiamo alternato buone cose ad altre opache: ci può stare in questa fase della stagione". "La partita ha avuto alti e bassi. Noi l’abbiamo interpretata superficialmente, anche se qualcosa di buono si è visto. Inizia a esserci un po’ di stanchezza, perché è da metà agosto che lavoriamo al caldo – osserva Nicola Calabrese –. Il gruppo, però, è affiatato e ha voglia di allenarsi: il bilancio è sin qui positivo".

Anche i neroverdi aglianesi hanno fatto intravedere buone cose, grazie al notevole lavoro fatto durante queste prime settimane di preparazione. "Contro Empoli è stato un test molto utile. Avevo chiesto ai ragazzi di cominciare a creare un’identità di squadra, ripartendo dal grande lavoro svolto lo scorso anno – afferma l’allenatore Giulio Gambassi –. Intensità e condivisione in attacco e in difesa". "Dopo due settimane di allenamenti ho visto dei passi in avanti – fa sapere il tecnico di Bottegone Maurizio Milani –. In attacco stiamo trovando soluzioni migliori, in difesa ci sono stati risultati soddisfacenti: abbiamo subito pochi punti".

Gianluca Barni