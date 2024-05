I nuovi talenti del Capitini. La premiazione e gli stage

Per il quindicesimo anno, l’Istituto tecnico del settore economico Aldo Capitini di Agliana e la Banca Alta Toscana Credito Cooperativo hanno organizzato il corso di alta formazione "A Scuola di Banca", rivolto a tre classi quarte degli indirizzi Afm (Amministrazione, finanza e marketing) e Sia (Sistemi informativi aziendali). L’iniziativa si è sviluppata attraverso quattro incontri-lezione pomeridiani, tenuti da un docente di economia aziendale del Capitini e da un dipendente di Banca Alta Toscana. Come in passato, il corso ha inteso promuovere i principi della cultura finanziaria e del risparmio nelle nuove generazioni e approfondire le caratteristiche delle attività bancarie, già trattate nei programmi didattici curriculari. Al termine gli studenti hanno sostenuto un esame finale. I tre che hanno riportato le migliori valutazioni sono stati premiati. Sono Ilaria Nesi, Manuel Giuliani e Ilenia Scrudato. Hanno ricevuto un piccolo premio in denaro (250 euro al primo classificato, 200 al secondo e 100 al terzo) attribuito da Banca Alta Toscana, che a settembre prossimo darà ai tre studenti più meritevoli anche la possibilità di svolgere uno stage negli uffici della sede centrale o delle proprie filiali.

La premiazione, per mano del presidente di Banca Alta Toscana, Alberto Vasco Banci, si è svolta nell’aula magna del Capitini, in presenza degli studenti delle classi coinvolte, del dirigente scolastico Carmine Gallo e dei docenti Michela Simoni, Giustina Rusciano, Monica Orlandi e Francesco Papa. "Partecipiamo volentieri a iniziative formative con le scuole del territorio - afferma il presidente di Banca Alta Toscana Alberto Vasco Banci -. Recentemente con il liceo artistico Petrocchi di Quarrata abbiamo promosso un concorso che ha visto la studentessa vincitrice realizzare il logo celebrativo dei 120 anni del nostro istituto di credito cooperativo. Il Capitini è una scuola di indirizzo del settore economico del territorio a cui siamo molto legati: qui si sono diplomati studenti che adesso lavorano per la nostra Banca e alcuni di loro in passato hanno frequentato le precedenti edizioni di questo corso. I giovani della nostra comunità rappresentano il futuro della nostra Banca di Credito Cooperativo". Il dirigente scolastico Carmine Gallo aggiunge: "Da quindici anni l’istituto Capitini collabora con la Bcc Alta Toscana e con piacere anche quest’anno abbiamo accolto la proposta che ci hanno presentato".

Piera Salvi