I libri della Michelucci "in freezer"

Un patrimonio di 50mila volumi che rischia di essere compromesso dall’alluvione dei giorni scorsi. Già 20mila di questi sono andati persi a causa delle esondazioni. Adesso, però, a Quarrata parte l’operazione per salvare i documenti e i libri dell’archivio della biblioteca comunale Giovanni Michelucci. Documenti che stanno per essere tratti in salvo, mettendoli in freezer e trasportandoli al polo della protezione civile a Calenzano. L’annuncio del governatore Eugenio Giani. A deciderlo è stata una riunione fra tecnici della protezione civile, carabinieri, soprintendenza e l’amministrazione comunale di Quarrata, come segnala una nota della Regione. "La priorità è mettere in sicurezza i documenti antichi che erano conservati nel magazzino completamente sommerso dall’acqua- spiega il presidente della Regione e commissario all’emergenza Eugenio Giani- centocinquanta metri lineari di preziosi documenti cartacei".