I lavori al sussidiario Franchi . Dalla Regione 500mila euro: "Una vittoria per tutta la comunità"

Un contributo regionale di 500mila euro per riqualificare il sussidiario Franchi. Il sindaco di Agliana Luca Benesperi informa che, grazie ad un emendamento alla finanziaria presentato dal consigliere Alessandro Capecchi, la regione Toscana, con l’approvazione del bilancio 2025-2027 ha stanziato la cifra di 500mila euro in due anni per la realizzazione del nuovo manto in sintetico del campo di calcio sussidiario Fiorello Franchi di Agliana. La richiesta iniziale del consigliere Capecchi era il finanziamento dell’intero ammontare dell’opera (un milione di euro circa) ma è comunque un ottimo primo passo per dotare Agliana di un impianto moderno che faccia crescere il movimento calcistico cittadino.

Ora gli uffici valuteranno se sviluppare il progetto per stralci funzionali, in modo da dare copertura finanziaria completa ai lavori, intanto è grande la soddisfazione del sindaco Benesperi e del consigliere delegato allo sport Tommaso Allori: "Ringraziamo il presidente Giani e il consigliere Capecchi - affermano Benesperi e Allori - per avere creduto da subito nel progetto. Ora uno dei punti del nostro programma elettorale può vedersi concretizzato". E’ stato redatto un progetto di fattibilità tecnico economica dall’architetto Marco Biagini, su incarico del Comune. Il Franchi è uno dei due campi sussidiari distaccati dallo stadio Bellucci, utilizzato attualmente per allenamenti.

L’amministrazione comunale intende procedere alla riqualificazione e ristrutturazione dell’impianto sportivo anche per renderlo maggiormente utilizzabile, soprattutto per le attività giovanili. Sono ipotizzati come interventi principali la realizzazione del manto in erba artificiale di ultima generazione, ampliando il più possibile la tipologia di attività sportive e l’adeguamento, dove necessario, delle recinzioni perimetrali del campo di gioco. Successivamente, con stralci di progetto specifici, saranno adeguate le recinzioni e i servizi di supporto. Lo scopo è ottenere il duplice risultato di riqualificare il complesso sportivo e incrementarne la potenzialità e la capacità, per rispondere alle necessità della comunità sportiva. Anche il Partito democratico aglianese esprime soddisfazione e ringrazia pubblicamente il presidente della regione Toscana Eugenio Giani.

"Lo sport è una priorità per la regione Toscana che ha destinato 500mila euro per la riqualificazione del campo sussidiario Franchi di Agliana – affermano dal Pd aglianese -. A seguito dell’emendamento su disposizioni finanziarie per il 2025, arriveranno anche ad Agliana tantissimi fondi. Grazie al presidente Giani, il comune di Agliana riceverà 500mila euro per la riqualificazione del campo di calcio sussidiario Fiorello Franchi. Tantissimi fondi a vantaggio della comunità per l’anno 2025". Aggiunge Andrea Acciai, segretario Dem di Agliana: "Questo intervento si inserisce in tantissimi interventi e sostegni che la Regione da sempre fa su tutto il territorio. Per questo non possiamo che essere contenti che Agliana sia stata designata per ricevere questi fondi, a vantaggio della comunità e dello sport. Grazie alla regione Toscana – conclude Acciai - e al presidente Giani".

Piera Salvi