I dadi gettati, la Regione, . Tomasi e la città

Che Bergamini e Stella strizzassero un occhio alla candidatura per le elezioni regionali lo abbiamo scritto mesi fa, quando Forza Italia chiedeva a gran forza le primarie. Il nome di Elena Meini, invece, è nuovo e ha stupito tutti, anche la stessa consigliera regionale della Lega, comunque pronta a mettersi a disposizione delle richieste del partito, che in questo caso ha il nome e cognome di Susanna Ceccardi. Sarebbe stata lei, infatti, a proporre che Meini scendesse in campo anche e soprattutto, si mormora, per placare coloro che pensavano di dare spazio a un fedelissimo di Vannacci. E ora?