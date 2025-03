I cittadini: : "Chiediamo l’assemblea"

"Prendiamo atto della risposta del sindaco, ma non è sufficiente. Chiediamo un’assemblea". Lo dichiarano i residenti in via Santini che, con una petizione di oltre 70 firme, chiedono di ripristinare il doppio senso di marcia e se non è possibile di prendere in considerazione i loro suggerimenti per ridurre i disagi. Il sindaco Luca Benesperi, sul senso unico istituito in via Santini ha spiegato che è frutto di uno studio attento, iniziato nel precedente mandato "portato avanti insieme ai tecnici, ascoltando le decine di cittadini che ci avevano segnalato questa esigenza e che ci hanno ringraziato di questa scelta".

Benesperi ha dichiarato di prendere atto della petizione e che l’amministrazione è disponibile a valutare alcuni accorgimenti utili a migliorare la situazione, fermo restando il senso unico. "Non vogliamo alimentare sterili polemiche – sostengono da via Santini -, ma riportiamo ulteriori considerazioni sulla questione del senso unico. Con la raccolta firme che in soli due giorni ha visto superare le 70 adesioni delle persone di zona, non volevamo certo affermare che il senso unico fosse stato istituito senza nessuna valutazione, ma riteniamo che non sia stato fatto alcun percorso di ascolto con la cittadinanza di zona. Sarebbe invece stato utile per risolvere i disagi che il senso unico ha portato. Se invece di ritrovarsi il senso unico senza alcuna informazione, fosse stata fatta una comunicazione ai residenti non sarebbero nate le polemiche. Speriamo - concludono i firmatari - che le nostre osservazioni e richieste vengano valutate e prese in considerazione. Rilanciamo la possibilità di organizzare un’assemblea pubblica per discutere del senso unico. Se non verrà convocata a breve, provvederemo noi a organizzarla".

p.s.