Guasti sulla linea. Treni cancellati. Ritardi e disagi

Ancora difficoltà per i pendolari della Porrettana e della Pistoia – Firenze nella giornata di ieri a causa di un doppio guasto ai passaggi a livello. Il primo, in ordine di tempo, è accorso al passaggio a livello delle Svolte, poco lontano da Corbezzi. Il problema tecnico è stato risolto (per così dire...) con la cancellazione lungo l’intero tratto Pistoia – Porretta e viceversa dei treni 18158 e 18161. Entrambi i convogli sono stati sostituiti con corse bus lungo l’intera tratta via Collina. Il treno 18159 Porretta Pistoia, il primo a rimanere coinvolto nel blocco del passaggio a livello, è ripartito verso Pistoia con 67 minuti di ritardo. Nelle stesse ore ci sono stati problemi anche al passaggio a livello di Montale, sulla ferrovia Pistoia - Prato - Firenze.