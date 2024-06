Guardia medica torna il servizio per tutta l’estate

Torna la guardia medica sulla Montagna pistoiese per tutto il periodo estivo. A essere interessato dal servizio, che sarà allestito nei locali di via Brennero 394, all’Abetone, sarà il territorio comunale di Abetone Cutigliano e sarà attivo a partire da martedì prossimo 2 luglio. L’attività sarà svolta nel distretto dell’Ausl Toscana Centro per i mesi di luglio e agosto. L’azienda sanitaria ha diffuso ieri la notizia, peraltro molto apprezzata dagli operatori turistici. Le prestazioni ambulatoriali, (giorni e orari) verranno effettuate secondo un calendario per turnazione che sarà diffuso anche negli esercizi commerciali del territorio. Il servizio garantirà l’assistenza sanitaria primaria a coloro che in estate andranno a trascorrere le vacanze sulla Montagna Pistoiese, affiancandosi agli ambulatori di continuità assistenziale (ex guardia medica) presenti nelle località di Cutigliano, Marliana, San Marcello e Taviano (questi ultimi contattabili attraverso il numero unico aziendale 0573-454545). A commentare l’iniziativa con evidente soddisfazione è la vicesindaco di Abetone Cutigliano, Viola Mazzolini (nella foto): "Quello della guardia medica turistica è un sevizio di rilevante importanza, serve a dare sicurezza ai visitatori che potrebbero averne bisogno anche a fronte di piccoli infortuni. Ci teniamo a garantire la migliore accoglienza possibile e questa ulteriore tutela sanitaria si muove nel solco della filosofia dell’ospitalità che ha sempre contraddistinto il nostro territorio".

Andrea Nannini