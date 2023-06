Grandine in montagna Danni a fiori e piante

Sembra sia diventato un appuntamento pomeridiano, quello con la grandinata, venerdì è stata piuttosto robusta dalle 16:00 alle 16:40 ma senza provocare grossi danni, sabato alle 16:40 è iniziata ed è stata molto forte, questa volta i danni si sono visti, immune il versante tirrenico del Comune di San Marcello Piteglio, mentre quello adriatico ha subito la violenza della precipitazione. A Maresca lo strato di grandine caduta ha completamente imbiancato le strade. Danneggiate sia le fioriture che le piante da frutto, quando l’acquazzone si è calmato a terra è rimasto uno strato di grandine frammisto a foglie. "Fortuna – hanno detto alcuni operatori del settore – che sulle piante i fiori non ci sono più e, molto probabilmente la raccolta della frutta non dovrebbe aver subito danni rilevanti. Anche le temperature hanno subito un calo, fastidioso ma non particolarmente rilevante. Hanno potuto tirare un sospiro di sollievo gli organizzatori delle manifestazioni previste, tra cui quella di particolare interesse che è iniziata nel pomeriggio a Prataccio e Prunetta, rievocativa della presenza alleata in quella zona, nel corso del secondo conflitto mondiale, che terminerà questa sera, sperando che la tradizione della grandinata pomeridiana sia finita con quella di ieri.

Andrea Nannini