Grandi opere e sociale. Ecco il piano del sindaco

Un punto di aggregazione per adolescenti e giovani ed entro fine anno ci sarà la nuova biblioteca. L’ex edicola vicino al parco Pertini, all’angolo tra via Giovanni XXIII e via Provinciale, recentemente è entrata in possesso dell’amministrazione, con approvazione unanime del consiglio comunale. Nell’ambito del progetto "Educativa di strada" sarà punto di riferimento per i giovani. "Il progetto dell’educativa di strada sta dando ottimi risultati – dice il sindaco Luca Benesperi –. E’ una iniziativa che, attraverso gli operatori, va nei luoghi frequentati dai ragazzi: li cerchiamo dove si ritrovano, dove si creano assembramenti e dove sono più a rischio. Spesso per loro mancano alternative, per questo ci stiamo organizzando per creare un punto di aggregazione nell’ex edicola di via Giovanni XXIII". Benesperi aveva già annunciato, a fine 2024, che nel programma dell’amministrazione c’è il potenziamento del progetto "Educativa di strada", aumentando la frequenza delle iniziative, considerato l’alto numero di accessi registrati. "Nel nostro programma, accanto alle grandi opere – prosegue il sindaco – c’è l’attenzione al sociale: giovani, famiglie, anziani, indigenti, diversamente abili, e abbiamo incrementato il personale destinato al sociale. Stiamo dimostrando attenzione ai più deboli". Tra le grandi opere da realizzare nel 2025 Benesperi annuncia che la nuova biblioteca è tra le priorità.

"A dicembre abbiamo concluso l’acquisto dei locali del terzo lotto dell’edificio ex Coop. Potranno iniziare i lavori di adeguamento ed entro la fine del 2025 daremo ad Agliana una biblioteca idonea, che accoglierà anche il Fondo Risaliti. La nuova biblioteca e la nuova scuola inaugurata nel 2024 in via Mallemort sono opere finanziate con risorse dell’amministrazione comunale". Evidenzia, inoltre, i progetti finanziati dal Pnrr per l’edilizia scolastica: ad aprile termineranno i lavori di messa a norma antisismica e impiantistica nella palestra della scuola Don Milani, a settembre potrà aprire il nuovo nido nell’ex cucina comunale di via Bellini, a breve partirà la riconversione in nido dell’ex scuola di Catena. "Per la demolizione e ricostruzione della scuola di San Michele abbiamo buone prospettive per ottenere il finanziamento. Abbiamo attinto ai finanziamenti del Pnrr per la sollecitudine e la validità dei nostri progetti. L’obiettivo – conclude – è un patrimonio scolastico completamente rinnovato, a norma e sicuro".

Piera Salvi