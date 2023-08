Grande festa Avis: Ferrari Cavaliere al Merito della Repubblica a Cutigliano (Abetone)

Si è svolto nei giorni scorsi il tradizionale incontro dei donatori Avis presso il Serrettone, in località Il Melo di Cutigliano. ante le persone presenti, tutte legate da una unica missione, quella del donatore. Il pranzo offerto ai donatori dall’Avis Comunale Montagna Pistoiese, organizzato e magistralmente condotto dalla Presidente Gaia Fabeni, si ripete da molti anni (periodo pandemico escluso). Sulla propria pagina Facebook Avis Comunale Montagna Pistoiese ringrazia così tutti i partecipanti che hanno reso possibile la giornata: "Al Serrettone abbiamo vissuto una giornata di forte emozioni. Oltre alla possibilità di potersi scambiare un saluto, abbiamo premiato alcuni dei nostri donatori. Quello che più ci ha emozionato è stato la festa per il conferimento di Cavaliere al Merito della Repubblica al nostro Gabriele, che non solo ha partecipato alla formazione di Avis Comunale, ma è cresciuto con lei e l’ha resa insieme agli altri consiglieri quella che è ora. Vorremmo ringraziare tutti i donatori, senza i quali tutto questo non sarebbe possibile". In effetti il conferimento a Gabriele Ferrari è stato un momento di forte commozione, oltre alla pergamena gli è stato appuntato sul petto la medaglia e un caloroso applauso è stato il saluto dei volontari presenti. Oltre a Gabriele, è stato consegnato i diplomi e le medaglie di riconoscimento per i traguardi raggiunti con le donazioni, che non avevono potuto ritirarle precedentemente a Elisa Filippini con Benemerenza in Rame, a Vanessa Conti con Benemerenza in Argento e a Angela Nesti con Benemerenza in Argento Dorato. Avis Montagna ha un indice di raccolta elevatissimo, nonostante tutte le difficoltà, dovute ai tagli che l’Asl ha effettuato ai giorni di raccolta all’inizio dell’anno, ma nonostante questo Avis Montagna coinvolge nella sua attività quasi il 20% della popolazione della fascia d’età interessata.

Andrea Nannini