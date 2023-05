Gran finale al Bolognini Tutti i ragazzi premiati

Premio "Serietà e Impegno", edizione numero 30 e grande successo per la consegna finale dei riconoscimenti che si è tenuta al Bolognini alla presenza del sindaco Alessandro Tomasi, del Governatore del Distretto Toscana e del presidente del Rotary Club Pistoia-Montecatini. Sono stati consegnati 82 attestati a tutti i partecipanti delle superiori e a tutti è stata donata una piantina di ulivo dal "Green Partner" Giorgio Tesi Group. Queste le 14 menzioni (premio da 100 euro): Valentina Vannini, Matteo Sensi, Nicolas Cerri, Daniela Rakita, Marta Bambini, Ginevra Gori, Francesco Giacomelli, Alice Scali, Luca Nocerino, Marco Tintori, Mattia Trebbi, Federica Conforti, Alice Orlandelli, Edoardo Cinquilli. Questi, invece, i vincitori assoluti (premi da 500, 700 e mille euro) suddivisi fra Pistoia e la Valdinievole. Per il capoluogo, primo posto ad Alice Bartolini ("Suore Mantellate"), poi Beatrice Bonechi (Liceo " Forteguerri") e Sara Uka (Liceo Scientifico "Amedeo di Savoia"). In Valdinievole primo posto per Alice Nencioni (Liceo Scientifico "Salutati"), secondo per Guglielmo Di Grazia (Liceo "Lorenzini") e terzo posto per Ralia Sokoli ("Its Marchi- Forti"). Infine tre premi speciali "Francesco Innocenti", rotariano che istituì nel 1993 il premio. In questo caso l’assegno è di 300 euro per Matilde Gavazzi (Liceo statale "Forteguerri"), Mariana Lassi ("Sismondi-Pacinotti) e Giacomo Otti ("Martini"). La presidente del premio, Nadia Nesti, ha ringraziato gli studenti per la maturità dimostrata, gli insegnanti per aver saputo stimolare i propri allievi sino a portarli a grandi risultati, ma soprattutto le famiglie che hanno saputo accompagnare i figli in questo mirabile percorso.

S.M.