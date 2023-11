Gli studenti al lavoro nel fango. Una grande lezione di solidarietà

Hanno tolto fango dove serviva, sono passati di casa in casa per chiedere ai residenti se avevano bisogno di una mano, hanno preso l’autobus, infine, e sono tornati a casa per mettersi a studiare. Nonostante le scuole aperte, decine di studenti delle scuole superiori pistoiesi hanno voluto solidarizzare con i propri compagni colpiti dall’alluvione e, quindi, impossibilitati a recarsi a scuola. Così, ieri mattina, invece di prendere l’autobus per andare nel proprio plesso scolastico, hanno preferito salire sulla linea che attraversa la Piana pistoiese, e armati di stivali di gomma, pale, guanti e bidoni sono scesi alle fermate dei territori più colpiti. Decine le classi vuote negli istituti superiori. "Un’iniziativa lodevole – commenta il preside del liceo scientifico Paolo Biagioli – I nostri ragazzi sono stati nelle zone colpite anche durante il week end e dopo aver avvertito i propri professori hanno deciso di saltare le lezioni per aiutare. Un gesto che ha inorgoglito anche i loro professori". Così al Savoia ma anche all’istituto Einaudi come al Pacinotti dove molte assenze erano dovute anche al fatto che decine di studenti che frequentano la scuola provengono proprio dalle aree più colpite dal maltempo.

"Avremmo preferito si recassero in quelle zone di pomeriggio – dice Pignolo alla guida dell’istituto di via Pacinotti – Li avremmo esonerati anche da compiti in classe ed interrogazioni ma è comunque lodevole ed ammirevole che abbiano voluto portare il proprio contributo". Non solo, le scuole superiori ieri mattina sono state anche il simbolo della solidarietà pistoiese. Dalle 7.30 di mattina nel grande atrio dell’istituto Fedi-Fermi, lungo il viale Adua, sono confluite tutte le donazioni spontanee delle famiglie degli studenti che frequentano la scuola ma anche quelle di semplici cittadini. Sono serviti due grandi furgoni e diverse auto per trasportare tutto al Polo tecnologico di Quarrata. Centinaia le scatole piene di materiale idoneo alla pulizia degli ambienti, torce, merendine confezionate, cracker, succhi di frutta, acqua potabile, prodotti per la prima infanzia e cibo in scatola a lunga durata. Tutto è già stato consegnato e a disposizione delle persone che si trovano fuori casa o con un’abitazione invasa dal fango. Una vera e propria lezione di educazione civica sul campo per i ragazzi delle scuole pistoiesi che hanno dimostrato di avere un grande senso di comunità. Oggi tutte le scuole sarenno aperte: a Pistoia, Montale, Agliana, Pescia e anche a Quarrata, tranne l’asilo nido Girotondo e Calicanto.

Michela Monti