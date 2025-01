Gli Orsi pronti a tornare a fare sul serio. Esordio contro il Bellaria Cappuccini

L’attesa sta per finire: domenica prossima si torna a fare sul serio, visto che inizierà la fase regionale del campionato di Serie C 2024/25 di rugby. Ed il Rugby Pistoia vuole iniziare l’anno con il piede giusto, mettendosi alle spalle gli ultimi risultati e ritrovando la verve che aveva permesso ad Evangelisti e compagni di annichilire l’Unione Rugby Montelupo pochi mesi fa al debutto stagionale. Il tecnico Valter Nutini, che dalla scorsa estate ha sostituito Lorenzo Vannini (passato ai Gispi Tigers) ha da tempo ricominciato a dirigere gli allenamenti, con la priorità di ritrovare al più presto il ritmo-partita e di arrivare nella miglior condizione fisica possibile alla prima gara del 2025. Anche perché si tratterà comunque di una sfida impegnativa: alle 14.30 di domenica, i rugbisti pistoiesi saranno di scena a Pontedera, dove sfideranno un Bellaria Capuccini che non è poi andato così lontano dalla qualificazione al girone-promozione nella prima parte della stagione. Tornare a casa con un risultato positivo, oltre a garantire un primo scatto in classifica, farebbe senz’altro bene anche al morale. E sarebbe il modo migliore per preparare anche il primo match casalingo già programmato per il prossimo 26 gennaio, quando a Chiesina Montalese arriveranno I Titani. Per un confronto che certificherà di fatto l’entrata nel vivo della competizione: a quel punto, dopo un paio di settimane di sosta, gli Orsi riceveranno i livornesi dell’Elba il 16 febbraio successivo, per poi riposarsi nuovamente ed attendere gli aretini del Clanis Cortona il 2 marzo prossimo.

Due le trasferte che chiuderanno il girone d’andata: il 9 marzo contro il Cus Siena ed il 6 aprile 2025 contro l’UR Montelupo, intervallate dall’impegno casalingo del 30 marzo contro Scandicci. Per poi riaffrontare nell’ordine, sulla base dei risultati dell’andata, Bellaria Cappuccini (27 aprile) i Titani (4 maggio) ed Elba (11 maggio). Si prospetta un cammino non facilissimo, ma senz’altro motivante. E i rugbisti di Pistoia hanno comunque tutte le carte in regola per poter disputare un’annata all’altezza delle aspettative.

Giovanni Fiorentino