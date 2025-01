Gli eventi per il compleanno di Giak Di Napoli

L’accordo tra la Federazione italiana Psicologi dello Sport e l’Associazione Giak nuotatore volante e un contest per artisti emergenti: sono le due iniziative per ricordare il compleanno di Giacomo Di Napoli, nato a Prato il 20 gennaio 2002 e residente ad Agliana dal 2004. Giacomo morì l’11 luglio 2022 a Castel Viscardo (Terni) mentre, con il suo aliante, si preparava ai campionati mondiali in Francia. Aveva vent’anni.

Sabato 18 gennaio, alle 10.30, al Museo Palazzo Datini di Prato (via Ser Lapo Mazzei), sarà firmato un importante "Atto di intesa" tra la Federazione italiana Psicologi dello Sport e l’Associazione Giak nuotatore volante, fondata nel 2022 da Gennaro Di Napoli e Cristina Monzali, i genitori del giovane nuotatore e pluripilota campione di volo acrobatico. "Questa collaborazione con la Federazione italiana Psicologi dello Sport – spiega Gennaro di Napoli – nasce per promuovere il benessere e la crescita psicologica di atleti, allenatori e società sportive, unendo competenze nel settore della psicologia dello sport e i valori ispirati dalla figura di Giacomo. L’atto di intesa si inserisce nel progetto “L’Atleta al Centro“, una collaborazione significativa per integrare e potenziare il benessere fisico e mentale degli atleti. Questo progetto mira a sviluppare iniziative innovative e formative, con focus sulla preparazione mentale, la gestione dello stress e la crescita personale degli atleti, affrontando le sfide sportive e quotidiane con un approccio olistico".

Lunedì 20 gennaio, alle 21, al teatro Puccini di Firenze (via delle Cascine) si terrà l’evento "Mille note per Giak talent" organizzato dall’associazione Giak nuotatore volante, in collaborazione con Florence Academy e con il patrocinio del Comune di Firenze, sotto la direzione di Maurizio Tomberli e Eric Buffat. Parteciperanno il gruppo "I Legno" e l’attore e doppiatore Giorgio Borghetti. Sarà proiettato il cortometraggio "Believe", co-produzione Mg Production e Aeronautica Militare. La giuria di qualità è composta da: Edoardo Brogi, Marco Gabbuggiani, Paolo Zampini, Aurelio Patella, Filippo Martinelli, Davide Gobello. Prenotazioni: 055.354220; [email protected]; 334.1034235, [email protected]; online tramite Ciao Tiket. Il ricavato, tolte le spese, sarà devoluto per finalità benefiche.

Ad Agliana, dal 4 al 6 gennaio, si è tenuta con successo la mostra di aeromodellismo "Sognare di volare", dedicata a Giak. I genitori di Giacomo ringraziano di cuore tutta l’amministrazione comunale, il sindaco Luca Benesperi e il promotore Camillo Saracinelli: "Per la costante e concreta vicinanza che da sempre dimostrano nei confronti di Giacomo e della nostra associazione. La vicinanza di Camillo Saracinelli, ancora più significativa, nata dalla grande passione per il volo in comune con Giak, che li ha uniti in maniera profonda e indelebile pur non conoscendosi direttamente".

