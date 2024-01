Gli eventi del Carnevale partono in anticipo. Dal 28 gennaio in piazza della Resistenza

C’è ancora chi è a stappare qualche bottiglia di spumante per prolungare i festeggiamenti di Natale, Capodanno e l’imminente Epifania, ma complice il calendario è già tempo di guardare al Carnevale. Ecco perché, nella giornata di ieri, il Comitato Cittadino Giostra dell’Orso ha comunicato ufficialmente quelle che saranno le date dei corsi mascherati del 2024, in anticipo rispetto agli ultimi anni visto che Pasqua sarà a fine marzo. Si parte già a fine mese, ovvero domenica 28 gennaio, per la prima sfilata alla quale faranno seguito quelle del 4 e 11 febbraio. Il format è quello oramai consueto, rilanciato nel 2019 e ripartito lo scorso anno dopo lo stop dovuto alla pandemia.

Il quartier generale resta piazza della Resistenza con i carri allegorici preparati dai quattro rioni cittadini – che, visti i tempi ristretti, sono già al lavoro per non farsi trovare impreparati – che gireranno per viale Martiri della Fortezza e ritorno, ogni domenica, dalle ore 12. Ci saranno attrazioni di ogni tipo, per grandi e piccini, la possibilità di salire sui pony grazie alla presenza dei rioni e dei locali centri ippici, stand gastronomici ed il grande palco dove si esibiranno, come da tradizione, gruppi folkloristici e scuole di ballo. L’ingresso sarà sempre al costo di 5 euro per quello che è un appuntamento irrinunciabile per tutta la città e per ogni fascia d’età, attirando tantissime persone anche da tutto il resto della provincia, e non solo, come già abbondantemente accaduto per le scorse edizioni.

S.M.