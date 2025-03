Gli edifici comunali sorvegliati. Al via il progetto con i vigilanti

Il Comune affida all’agenzia Sicuritalia il servizio di vigilanza esterna degli edifici dell’ente, con tre passaggi a notte. Sei immobili dell’ente sotto la sua gestione e la pineta saranno controllati con tre passaggi di notte per evitare vandalismi e danni di vario genere. L’agenzia di vigilanza aderisce anche al protocollo che prevede di comunicare qualsiasi anomalia o possibile problema di sicurezza alle forze dell’ordine durante il percorso. L’amministrazione, in base a quanto dichiarato più volte in consiglio, vede in questa soluzione un valido strumento di sostegno alla prevenzione e alla repressione dei reati in città, senza intralciare il lavoro della polizia di Stato e dei carabinieri.

Il servizio, come riporta la determina appena pubblicata all’albo pretorio, avrà un costo complessivo di circa 15.480 euro in questo primo anno, e riguarderà il municipio in viale Verdi 46, il Palazzo del turismo (ex Apt) in viale Verdi 66/68, Villa Perrotta (sede dell’ufficio lavori pubblici) in viale della Libertà 4, Villa Crema (sede della ragioneria) in via Marruota 66/68, il PalaVinci, in via Leonardo da Vinci 50, il Centro diurno "Anch’io" in via Boccaccio 19, e la pineta. Il sindaco Claudio Del Rosso conferma l’imminente partenza del servizio.

"Entro un mese – conferma – sarà tutto operativo. Tra l’altro, a breve anche Montecatini Parcheggi & Servizi attiverà controlli di questo tipo all’interno dell’area ex Lazzi e al Kursaal, dove hanno sede i suoi uffici". Tra le pertinenze del Comune che saranno oggetto di controlli notturni, merita senza dubbio di sottolineare la pineta, dove all’inizio dell’anno sono stati commessi gravi atti di vandalismo ai danni della pubblica illuminazione e dei cestini dei rifiuti. Il raid è stato commesso poco prima dell’installazione del nuovo sistema di videosorveglianza disposta dall’amministrazione dell’ex sindaco Luca Baroncini. La società a cui il Comune ha affidato il servizio presenta senza dubbio delle buone credenziali. "Il gruppo Sicuritalia – si legge nella presentazione del sito Internet - con oltre 18mila dipendenti, è la più grande azienda italiana e il secondo soggetto privato europeo nell’ambito della prevenzione della sicurezza. Presenti anche in Germania, Olanda e Belgio, svolgiamo servizi di sicurezza fisica e logica, integrando nelle nostre soluzioni le migliori tecnologie".

Daniele Bernardini