Gli auguri dei lettori in questo giorno di festa "Sei il babbo che tutti i figli dovrebbero avere"

Al nostro babbo

con tanto amore

"Questo piccolo spazio non può contenere tutto quello che sei e fai per noi ogni giorno, da piccoli come da grandi. Sei il babbo che tutti i figli dovrebbero avere".

Eleonora e Alessandro

Il pensiero di Lalla

per tutti i papà

"Papà, la felicità è amare la mamma con te, l’affetto che mi dai, ricevere il tuo abbraccio e il tuo sorriso, parlare, confidarmi con te, vedere che ti preoccupi per me, ricevere il tuo aiuto nei momenti difficili, capire che stai bene con me. Sentirti mio alleato, mio amico. Sentirmi sicuro vicino a te, Tenere la mia mano nella tua. Papà, so che la tua mano non mi lascerà mai. Grazie!"

Eugenia Lalla Calderoni

Mario, babbo e nonno

che oggi compie gli anni

E oggi è un giorno doppiamente speciale per nonno Mario perchè è la festa del babbo e anche il suo compleanno: oggi compie infatti 70 anni e questo è il messaggio arrivato in redazione per lui: "Tanti auguri di buon compleanno dai nipoti Anna ed Edoardo, dalla moglie Marcella, dai figli Marco con Silvia e Stefano con Claudia".