Gli artisti si misurano con il tema del tempo. Dibattiti e mostra da oggi allo Spazio Zero-Arte

Sette artisti contemporanei a confronto sul tema del tempo. Apre quest’oggi alle 16.30 allo Spazio Zero-Arte contemporanea a Casalguidi (via Forra di Castelnuovo 30) la mostra "Vanitas. L’inganno del tempo". "Ognuno di noi – scrive il curatore Maurizio Vanni – è consapevole che la vita ha un inizio e una fine, ma è altrettanto cosciente che siamo parte di un Tutto (che a sua volta è parte di noi) che ci sovrasta, che ci accompagna in dimensioni razionalmente indefinibili. Prendiamo coscienza del tempo, lo possiamo misurare, avvertire il suo scorrere, ma non possiamo fermarlo. Tutto questo ha spaventato, ma anche stimolato l’uomo, lo scienziato, il filosofo e l’artista a studiare il tempo per trovare risposte personali in dimensioni che trascendono il ‘tempo cronologico’ a vantaggio del ‘tempo esistenziale’". È nato così il desiderio di approfondire il concetto di tempo e di farlo attraverso l’opera di artisti – pittori e scultori – che hanno deciso di mettersi in gioco sul tema. Ne sono scaturite opere imprevedibili che dialogano con le diverse concezioni del tempo e ci raccontano la storia del genere umano. In mostra le interpretazioni visive di Aviero, Elio De Luca, Annika Geigel, Hector&Hector, Luigi Petracchi, Lolita Timofeeva, Valerio Toninelli, con la curatela del museologo e critico d’arte Maurizio Vanni; produzione dell’associazione Mosaika di Verbania e Spazio Zero, con il patrocinio di Regione Toscana e Comuni di Serravalle Pistoiese, Pistoia, Prato e Carmignano. Le visite saranno su appuntamento, fino al 26 maggio; info al 339.6595081. Il 9 marzo (ore 16.30), un dialogo tra Anna Brancolini e Antonio Frintino, con le musiche di Paolo Zampini.

linda meoni