Giovedì al cinema, sedici proiezioni al Circolo Hitachi . Si comincia il 9 gennaio con "Pollo alle prugne"

Nuovo anno e nuovo cartellone per "Giovedì al cinema": giovedì 9 gennaio allo Spazio 77 del Circolo Hitachi, in via Ciliegiole 77, si aprirà il programma inverno-primavera 2025, sedici appuntamenti con il cinema di qualità. Si inizia con "Pollo alle prugne", pellicola del 2001 di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud, qui alla loro seconda collaborazione dopo la fortunata graphic novel Persepolis. Nasser Ali è un violinista di grande talento, il cui folle amore per la musica lo porta a offuscare tutto il resto, famiglia compresa. Durante un litigio la moglie distrugge il suo prezioso violino Stradivari: dai pezzi dello strumento ha origine la storia d’amore che accompagna lo spettatore in un mondo magico e surreale, fatto di elementi fantasiosi e scenografie di chiara impronta fumettistica, dove i due registi giocano con i generi e impreziosiscono il lavoro omaggiando il cinema con numerose citazioni (Hitchcock, Méliès, Sophia Loren e altre).

In cartellone anche opere dei fratelli Taviani, Carlo Lizzani, Fritz Lang, Werner Herzog, Wim Wenders, Bernardo Bertolucci e altri registi italiani e stranieri. Alla stesura del cartellone ha collaborato anche l’Anpi sezione Gherardini di Pistoia.

Come di consueto, le proiezioni del cartellone saranno effettuate rigorosamente in pellicola 16 e 35 mm. Gli spettacoli inizieranno alle 21.30, l’ingresso è riservato ai soci Arci o del Circolo. È possibile sottoscrivere la tessera direttamente in biglietteria prima dello spettacolo. Per chi lo desidera è possibile prenotare la cena o l’apericena allo 0573.32626.