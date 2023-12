"GiovaniSì" in tour per fare cultura

Ha percorso più di 6mila chilometri in 29 tappe incontrando 9.300 studenti toscani. Questo il bilancio il secondo round di Giovanisì in tour, il viaggio in camper del progetto regionale per promuovere l’autonomia sul fronte di studio, lavoro e formazione. Un messaggio diffuso il 10 novembre anche al Salone dell’orientamento di Montecatini Terme. Un’occasione di confronto: oltre il 53% dei 6mila intervistati dopo il diploma vorrebbe proseguire gli studi, il 23% invece vorrebbe iniziare a lavorare, il 4% fondare una propria attività. Infine l’86% dei partecipanti dichiara di trovare giusto che la Regione investa risorse a supporto delle nuove generazioni.