Giornata dell’infermiere. Incontri, rose speciali e giuramento dei neo laureati

Doppio appuntamento a Firenze e Pistoia in occasione della Giornata internazionale dell’infermiere che si celebra in tutto il mondo il 12 maggio. Domani (dalle 8.30 alle 13.30) a Pistoia, al Grand Hotel Villa Cappugi e lunedì 13 maggio (dalle 14 alle 19) a Firenze, all’Ac Hotel, l’Ordine delle Professioni infermieristiche interprovinciale di Firenze e Pistoia ha organizzato due appuntamenti formativi. Spiega il presidente David Nucci: "Abbiamo scelto di organizzare due appuntamenti con l’obbiettivo di consentire a tutti gli infermieri del nostro Ordine di partecipare. Iniziative che rimarcheranno l’impegno e la professionalità della categoria, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Sarà, come sempre, anche il momento per accogliere e celebrare i neo laureati con il loro giuramento".

A Pistoia, domani, dopo i saluti istituzionali del presidente dell’Ordine, i lavori inizieranno con Lorenzo Fenech, professore associato Sda Bocconi, che parlerà de “Il posizionamento della professione infermieristica oggi”. A seguire, a Monica Marini, dirigente della sanità, welfare e coesione sociale Regione Toscana, illustrerà “La delibera R.T. 1508/2022 come declinazione del DM 77/2022: il ruolo dell’infermieristica”. Si proseguirà con Paolo Zoppi, direttore del Dipartimento di assistenza infermieristica e Ostetrica Ausl Toscana Centro, con “Lo sviluppo dei modelli infermieristici territoriale e ospedaliero nell’azienda Toscana Centro”. Alle 11.30 ecco “Il cambiamento inizia da qui: la prescrizione infermieristica” con Giovanni Grasso, presidente di Opi Toscana e di Opi Arezzo. Dopo le conclusioni del presidente Nucci, alle 12 si passerà al giuramento dei neolaureati, alla presenza anche di Barbara Caposciutti e Maddalena Troja, rispettivamente vicepresidente e segretaria di Opi Firenze-Pistoia. Gli eventi, moderati dalla giornalista Lisa Ciardi, si concluderanno con un omaggio speciale alla professione infermieristica, da parte di “Rose Barni”, azienda che presenterà la rosa “La Cura®”. Questa rosa nasce da una specifica selezione di varietà studiate e create in modo specifico in modo mirato per la professione infermieristica, a seguito di un’idea nata durante il periodo della pandemia e finalizzata a riconoscere l’impegno degli infermieri. La rosa verrà consegnata agli iscritti più giovani: a Giulia Mastripieri (classe 2002) per Pistoia e a Gabriele Federici Orsini (2001) per Firenze. Saranno poi loro a darla ai direttori infermieristici che la collocheranno in due strutture sanitarie, una a Firenze e una a Pistoia. Nella loro collocazione finale, le rose saranno accompagnate da una targa che ne ricorderà il significato, offerta dall’azienda Più Carattere Diani Ubaldo di Diani Daniele, con sede a Casalguidi (Pistoia). Per iscriversi: https://opifipt.com