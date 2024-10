Giornata della menopausa. San Jacopo in prima linea. Visite gratuite e screening

In occasione della Giornata mondiale della Menopausa, che si celebra il 18 ottobre, Fondazione Onda organizza la seconda edizione dell’(H) OpenDay sulla Menopausa coinvolgendo gli ospedali con il Bollino Rosa. Il San Jacopo di Pistoia partecipa all’iniziativa attraverso una serie di servizi gratuiti, con l’obiettivo di sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono, non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire e/o ridurre le complicanze a medio-lungo termine, come le malattie cardiovascolari, l’osteoporosi e le demenze.

"Quello che emerge dall’indagine ’La menopausa nella vita delle donne’ – dichiara Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda – è che è un tema in cui l’informazione c’è, ma rimane superficiale e le donne convivono passivamente con i sintomi di questa fase di grande cambiamento. Con l’allungamento dell’aspettativa di vita, la donna oggi ha la prospettiva di trascorrere in menopausa circa trent’anni: un lungo periodo in cui una corretta informazione, un’attenta prevenzione e un adeguato trattamento dei sintomi, quando necessario, possono contribuire significativamente a migliorare la qualità della vita limitando l’impatto delle malattie croniche degenerative".

Le oltre 160 strutture che hanno aderito all’(H) Open Day offrono gratuitamente percorsi clinico-diagnostici e informativi alla popolazione femminile, quali consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e molto altro. A Pistoia, in particolare, il 18 ottobre, dalle 9 alle 13, all’ingresso dell’ospedale, distribuzione materiale informativo/educativo; dalle 9 alle 12.30, presso Ambulatorio n. 5 – polo ambulatoriale B – a cura del dottor Franco Cipollini, visite endocrinologiche, rivolte a tutti i maggiorenni. Per la prenotazione obbligatoria sarà possibile chiamare domani dalle 9 alle 13 allo 0573 351609; dalle 15 alle 18, all’ambulatorio n. 27 – polo ambulatoriale A –, a cura del professor Mario Pasquale Florio, visite ginecologiche, rivolte a donne di età superiore di 45 anni. Per la prenotazione obbligatoria sarà possibile chiamare domani dalle 9 alle 13 allo 0573 351609.