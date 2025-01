Giornata della Memoria e del Ricordo, le iniziative per non dimenticare

Il Comune e l’istituto comprensivo hanno predisposto delle iniziative comuni per celebrare sia la giornata della memoria del 27 gennaio che la giornata del ricordo del 10 febbraio. In occasione della giornata della memoria gli alunni delle terze della secondaria di primo grado Giulio Cesare Melani sfileranno per le vie principali del centro del paese, partendo dalla scuola e percorrendo via Martiri della Libertà fino alla piazza Matteotti. Sarà un corteo silenzioso con il quale gli studenti, accompagnati dai loro insegnanti, manifesteranno a tutta la comunità di Montale la loro volontà di non dimenticare la tragedia della Shoah. Nella piazza Matteotti la manifestazione sarà conclusa con un intervento dell’assessore alla cultura del Comune di Montale Francesco Barontini. E’ una iniziativa inedita, che viene organizzata per la prima volta a Montale proprio per fare in modo che la riflessione sulla Shoah non rimanga confinata alle aule scolastiche. Saranno gli studenti a richiamare tutti al dovere della memoria. "Questa iniziativa, che non era mai stata fatta in questa forma a Montale – dice Barontini – si deve alla collaborazione fra il nostro assessorato e il dirigente scolastico del Comprensivo Mauro Guarducci e il corpo docente della scuola Melani". L’assessorato alla cultura ha preparato insieme alla scuola anche il programma della giornata del ricordo del 10 febbraio, che ogni anno è dedicata alle vittime delle foibe, dell’esodo dei fiumani, istriani e dalmati dalle loro terre. In quella giornata l’assessorato consegnerà agli alunni delle classi terze della Melani una pergamena contenente un testo elaborato dall’assessore Barontini e dal sindaco di Montale Ferdinando Betti. Inoltre, sempre per iniziativa del Comune, saranno forniti alla scuola media, affinché vengano distribuiti agli studenti, degli opuscoli con una sintesi degli eventi storici che sono al centro della giornata del ricordo. L’intento è offrire agli alunni l’occasione di conoscere i fatti storici nella loro essenzialità per sviluppare una piena consapevolezza delle tematiche. La scelta dell’assessorato è stata quella di mettere in primo piano la scuola e gli studenti nell’impegno civico della memoria.

Giacomo Bini