Giochi da tavolo, via alle sfide. Appuntamento in biblioteca

Questa sera alle 20:45 la biblioteca comunale di Ponte Buggianese apre le sue porte per la serata ludica, promossa dall’Amministrazione Comunale e la Commissione Culturale, assieme all’associazione ‘Giocaconisa’. L’ingresso è libero. Per informazioni basta chiamare il 3281135892, oppure inviando una e-mail a [email protected]. Stasera ci sarà la fase finale del torneo di ‘Ticket To Ride’. "Siamo emozionati perché sono stati sei incontri bellissimi- ha detto la Presidente di ‘Giocaconisa’ Federica Rocchi, che poi ha aggiunto- In biblioteca ci siamo sentiti a casa, e ringraziamo di cuore l’Amministrazione Comunale e la Commissione Cultura, per averci invitati. I tornei che abbiamo organizzato, hanno riscosso un grande successo. Sono stati combattuti fino all’ultimo istante, ed abbiamo scoperto tanti ragazzi davvero in gamba. Questo perché i giochi da tavolo non sono solo un’ottima scusa per trascorrere tempo prezioso con le persone a cui vogliamo bene, ma anche un modo per scoprire qualcosa di noi che non conosciamo". Queste invece le considerazioni del Sindaco di Ponte Buggianese Nicola Tesi: "E’ doveroso ringraziare per questa attività ludica l’Associazione Giocaconisa, che permette alle famiglie del nostro territorio di trascorrere ore tranquille con i loro figli, lontano dagli stress quotidiani. Ha portato un’apprezzatissima novità nel panorama del nostro territorio. Aspettiamo con fiducia le prossime serate nel 2025".

Simone Lo Iacono