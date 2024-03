Gioca la vita all’incontrario, conquista il tuo mare!

Le bugie hanno le gambe tozze", "A volte du’ consigli bisogna tu li pigli!": Pinocchio, leggi anche tu l’Agenda letteraria 2024! Quest’anno tale progetto culturale, promosso da Uniser Pistoia e pubblicato da Giorgio Tesi Editrice è centrato sul nostro caro burattino in collaborazione con la Fondazione Nazionale Carlo Collodi. La grafica è stata realizzata dall’associazione L’Incontrario, con sede a Pistoia in via Pacini 34, che abbiamo incontrato lo scorso 23 febbraio nel nostro Istituto. Romina Breschi, presidente de L’Incontrario, così spiega: "il nostro è un progetto di inclusione sociale per ragazzi con disabilità che è nato nel 2017. Sono sedici i giovani adulti che sono arrivati in associazione quando hanno terminato le scuole superiori e la nostra realtà è di inserimento lavorativo. I ragazzi hanno capacità creative, artistiche e manuali importanti e, guidati da esperti senior, realizzano manufatti che vengono venduti al pubblico". In rappresentanza degli artisti, abbiamo intervistato Chiara Capponi e Ruben Simoni che ci spiega che "andare all’incontrario significa fare le cose in un’altra maniera come il pesciolino rosso del logo che va in direzione contraria agli altri due". L’associazione interpreta l’unicità anche nei giochi da tavolo come il gioco dell’oca all’incontrario che parte dal centro per riportare alla libertà un pesce dalla boccia. Ringraziamo Romina per questo consiglio: "Non ti piace stare nell’ampolla? Vai a guadagnarti il tuo mare ma ricordati di essere te stesso!"