"Giardini d’autore": un corso per la conservazione del verde storico

PISTOIA Bel successo per il corso "Gia.da. Giardini d’Autore" che ha visto la presenza di 20 allieve e allievi cimentarsi in una attività di formazione professionale per giardinieri d’arte con specifica di parchi storici. In tutto un percorso formativo di alto livello di 640 ore che si è svolto a Pistoia presso il Nursery Campus e presso la sede dell’agenzia formativa Fondazione Conservatorio San Giovanni Battista, agenzia capofila del partenariato con Vannucci Piante (percorso ottenuto con fondi Pnrr e all’interno della galassia "GiovaniSì"), Comune di Pistoia e Toscana Formazione. Durante questo percorso ci sono state anche 240 ore di stage nei parchi e giardini tra Firenze, Lucca, Pistoia e Livorno per cercare di arrivare a garantire la corretta formazione idei giardinieri professionisti capaci di preservare, restaurare e valorizzare il patrimonio verde storico, in risposta alle richieste che arrivano dal tessuto economico, sociale e culturale. Nello specifico coloro che hanno completato il cammino sono sette donne e dodici uomini di un’età compresa tra 24 e 59 anni: al loro interno ci sono i professionisti già affermati ma anche i disoccupati piuttosto che studenti e lavoratori. Per quanto riguarda il territorio pistoiese si tratta di Alberto Barzagli (Quarrata), Alberto Gonfiantini (Montale), Mirko Guidoni, Francesca Lucarelli, David Mangoni, Daniele Pillitteri e Stefano Rinaldi di Pistoia. "I risultati in termini occupazionali sono molto soddisfacenti – spiegano gli organizzatori di questo interessante corso – gli allievi disoccupati hanno quasi tutti già trovato lavoro nel settore di riferimento, alcuni sono in fase interlocutoria". E parlando di verde, eccellenze e professionisti del settore, l’evento conclusivo del corso non poteva che tenersi al "Nursery Campus" di Vannucci Piante per soffermarsi sulla cultura del giardino, il verde urbano e la valorizzazione dei giardini storici e contemporanei. S.M.