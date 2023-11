Giannotti va in pensione. Al suo posto ecco Baliva

Dopo più di 40 anni cesserà di essere in servizio attivo per raggiunti limiti d’età il luogotenente carica speciale Enrico Giannotti, comandante della stazione carabinieri di Capostrada. Gli subentrerà il maresciallo capo Virginia Baliva, 33enne pistoiese. Nel corso di una breve cerimonia tenutasi presso il comando provinciale dei carabinieri di Pistoia, alla presenza del comandante provinciale, colonnello Stanislao Nacca, è avvenuto il "passaggio di consegne" tra i due comandanti.

Il luogotenente Giannotti, classe 1963 ha iniziato il suo percorso addestrativo alla scuola allievi carabinieri. Ha frequentato successivamente anche la scuola allievi marescialli, al termine della quale è stato assegnato al Reparto Servizi Magistratura di Milano e, dal 1998 ad oggi, ha comandato la stazione carabinieri di Capostrada. Dopo tanti anni lascia quella che per lui e i suoi cari ha costituito una seconda famiglia, il posto dove sono cresciuti i figli e dove si sono intessuti saldi rapporti sia interpersonali che professionali. L’ispettore ringrazia la cittadinanza, le autorità e i militari con cui ha operato fianco a fianco in tutti questi anni.

Al suo posto ecco il maresciallo capo Baliva, diplomata al liceo classico Forteguerri e in possesso della laurea triennale in operatore della sicurezza sociale e di quella magistrale in psicologia delle operazioni e dei servizi. Dopo aver frequentato la scuola marescialli, al termine del corso addestrativo, ha comandato in sede vacante la stazione di Calasetta ed è stata addetto alla stazione carabinieri di San Giovanni Suergiu, Signa, Montemurlo e infine Pistoia. La sua è una comprovata esperienza maturata in vari reparti della linea territoriale.