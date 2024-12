"Gara delicata?. Più per loro..."

"I tanti ex non dovranno farci perdere di vista il focus principale, ovvero la partita". Non vuol sentir parlare di emozioni Simone Venturi, tecnico del Tau Altopascio di origini pistoiesi che domenica tornerà nello stadio in cui, da calciatore, ha giocato tre stagioni ottenendo anche una promozione. "Indubbiamente sarà una partita molto delicata – ha detto l’allenatore amaranto alla vigilia –, ma penso che sia più delicata per la Pistoiese che per noi. Affrontiamo una formazione forte, che dopo una partenza in salita sta mostrando il proprio valore. Per altro giocheremo in un ambiente molto caldo e saremo chiamati a fare i conti col sostegno del pubblico arancione". Coi tre punti, il Tau potrebbe laurearsi campione d’inverno, ma anche di questo Venturi non vuole parlare: "È l’ultimo aspetto a cui penseremo".

MF