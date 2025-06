Irruzione e furto nell’azienda di profumi, il titolare: “Sono sconvolto”

Pistoia, 24 giugno 2025 – Un colpo studiato nei dettagli, portato a termine presumibilmente nella notte tra domenica e lunedì, con modalità quasi militari. Il bersaglio: la Icona Srl, azienda pistoiese leader nella vendita di profumi e cosmetici, con sede nella zona industriale di Sant’Agostino, in via Mariotti. I ladri sono riusciti a introdursi all’interno del capannone e a portare via una grande quantità di merce di valore, lasciando dietro di sé caos, danni e un vuoto difficile da colmare. Per garantirsi il tempo necessario all’operazione e ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine, i banditi avrebbero piazzato tre auto rubate a bloccare gli accessi della via, rendendo praticamente inaccessibile la strada. Un’azione ben pianificata, condotta da una banda che con ogni probabilità aveva studiato il colpo da tempo.

A fare l’amara scoperta è stato il titolare arrivato per la riapertura settimanale. «È stato un furto vero e proprio – ha commentato ancora sconvolto –. Noi non eravamo qui, abbiamo trovato il cancello forzato e una quantità ingente di merce sparita. Siamo subito tornati al lavoro, ma il danno è serio. È stato un duro colpo».

Icona Srl non è una realtà qualsiasi. Si tratta di un’azienda italiana leader nel settore dei profumi e dei cosmetici, che ha costruito la sua reputazione su trent’anni di esperienza, passione e competenza. Fondata da Maurizio Barbaro, ha saputo affermarsi negli anni sia sul mercato nazionale che internazionale, diventando punto di riferimento per negozi, rivenditori e professionisti del settore beauty. Il furto si è consumato nella notte del 23 giugno. I ladri hanno colpito mentre la zona industriale era completamente deserta. Dopo aver forzato uno degli accessi sono diretti verso il magazzino dove erano stoccati profumi di marca, cosmetici e articoli di alto valore, riuscendo a caricare in breve tempo una quantità ancora imprecisata di merce. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, che hanno avviato subito le indagini sulla base dei rilievi effettuati e delle immagini di videosorveglianza della zona. Le tre auto abbandonate, risultate tutte rubate, sono state poste sotto sequestro e saranno analizzate dalla Scientifica per cercare eventuali impronte o tracce utili. Il sospetto è che dietro il colpo ci sia una rete ben organizzata, che conosce il settore e sa come agire in tempi rapidi e con metodo. Un’ipotesi avvalorata anche dal fatto che i ladri abbiano agito in una zona difficile da sorvegliare e completamente isolata nelle ore notturne. «Siamo amareggiati – dice ancora il titolare. Ora proviamo a ripartire» e lo dice mentre dal nord Italia arriva la notizia che durante un controllo della polizia stradale a un furgone sono state recuperate scatole di profumi che, con buona probabilità – si attendono le verifiche e le conferme ufficiali – sono quelle sparite dall’azienda della zona industriale di Sant’Agostino. Michela Monti