Furto di mezzi pesanti in Toscana: ritrovati dalla polizia e restituiti ai proprietari

Pistoia, 24 luglio 2025 – Sono stati ritrovati dalla polizia di stato due mezzi pesanti rubati nei giorni scorsi in Toscana. L’operazione, effettuata dagli uomini del commissariato di Pistoia e Montecatini Terme, è partita grazie ad una segnalazione arrivata alla polizia stradale di Pistoia, che nella serata del 18 luglio scorso ha ricevuto una segnalazione dal Centro Operativo Polizia Stradale relativa a un autocarro rubato pochi minuti prima nel Comune di Prato.

Una pattuglia di Montecatini Terme, impegnata nel quotidiano lavoro di vigilanza lungo l'autostrada A11, si è quindi messa immediatamente alla ricerca del veicolo e lo ha intercettato nei pressi di Serravalle Pistoiese, dove ha cercato una prima volta di fermarlo. I conducente del mezzo, nonostante le sollecitazioni degli agenti, ha però continuato la marcia in direzione mare, tenendo un’andatura incerta, potenzialmente pericolosa per gli altri utenti della strada.

Cosi, per evitare pericoli per l’incolumità degli utenti, i poliziotti sono riusciti a fermarlo nei pressi dell’area di servizio di Serravalle Pistoiese. Ma mentre erano impegnati ad assicurare che non vi fossero ripercussioni sul traffico, il conducente è riuscito a scappare gettandosi fuori dall'abitacolo e scavalcando la rete di recinzione che delimita la tratta autostradale. Da lì è partita un’intensa attività investigativa della stradale di Pistoia, che ha individuato un secondo autocarro di proprietà di un'azienda vivaistica di Pistoia. rubato la sera stessa dallo stesso gruppo criminale.

Le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria su tutto il territorio toscano hanno consentito, in poche ore, di recuperare anche il secondo mezzo pesante ed evitare, cosi, che anche questo diventasse oggetto di riciclaggio nel fluente mercato nero di settore. Entrambi i veicoli, di elevato valore commerciale, venivano quindi restituiti ai legittimi proprietari.