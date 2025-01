Furti su auto, in abitazione e prelievi fraudolenti con carte di credito, arrestata 36enne

Pescia (Pistoia), 4 ottobre 2021 - I carabinieri di Pescia hanno arrestato una donna di 36 anni, residente ad Altopascio (Lucca), presunta responsabile di una serie di furti su auto, in abitazione e prelievi fraudolenti con carte di credito avvenuti nei territori di Pescia ed Uzzano.

Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Pistoia, sono iniziate nello scorso mese di maggio dopo una serie di denunce ricevute da cittadini che avevano subito furti sulle proprie autovetture mentre stavano effettuando prelievi di acqua ai fontanelli ubicati nei comuni di Uzzano e Pescia. Le vittime non solo si sono viste portar via dall’abitacolo dei veicoli, borse e borselli, ma hanno verificato che con i bancomat e le carte di credito asportati, sono stati effettuati dei prelievi o tentativi di prelievo a vari sportelli Atm della zona.

In una circostanza, la donna si era introdotta anche all’interno delle scuderie di un maneggio a Ricciano di Pescia ed aveva asportato le borse di due donne che stavano svolgendo attività ippica. Le indagini, si sono concentrate sull’acquisizione e successivo esame delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza dei comuni di Pescia ed Uzzano, dalle quali gli inquirenti hanno notato che da tutti i luoghi dei furti transitava la stessa autovettura, una Fiat Panda. Anche le immagini fornite dagli istituti bancari riprendevano l’autrice dei prelievi fraudolenti dalle quali, malgrado la mascherina indossata, era possibile risalire ai segni particolari, indumenti ed accessori della donna, che sono stati rinvenuti nel corso di una perquisizione effettuata presso il suo domicilio. In totale è stata fatta luce su quattro furti su auto, uno in abitazione e tre utilizzi fraudolenti di carte di credito. La 36enne è stata disposta la custodia cautelare agli arresti domiciliari.